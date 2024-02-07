Samsung, güncelleme desteğini kestiği telefonları açıkladı. Cihazlar arasında popüler telefon Galaxy A51'in LTE versiyonu da var.

Yakın zamanda tanıttığı Galaxy S24 serisine 7 yıl güncelleme desteği getiren Samsung, şimdi ise güncelleme desteğini kestiği cihazları duyurdu. Yapılan açıklamaya göre dört cihaz artık güncelleme alamayacak.

Bu cihazlar arasında en çok dikkat çeken telefon Galaxy A51. Türkiye’de de popüler bir model olan A51 LTE, artık güncelleme desteğine sahip değil. Ancak A51 5G güncelleme almaya devam edecek. Yani sadece 4G versiyonun ömrü tamamlanıyor.

Samsung’un güncelleme desteğini kestiği cihazlar şu şekilde:

Galaxy A01

Galaxy A51 LTE (5G versiyonda güncelleme devam edecek)

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy W20 5G

Cihazlar arasında bütçe dostu bir telefon olan A01’i ve tablet Tab S6 5G’yi görüyoruz. Galaxy W20’nin, Z Fold 2’nin Çin versiyonu olduğunu belirtelim. W20’ye destek kesilecek olsa da Z Fold 2 dünyanın geri kalanında güncelleme almaya devam edecek.

A51, 2019 yılının sonlarında tanıtılmıştı. Kısa sürede dünya genelinde popüler olmayı başaran cihaz, iyi bir fiyat performans telefonu olarak karşımıza çıkmıştı. 6,5 inç Super AMOLED ekran, 48 MP ana kamera, dört çekirdekli işlemci ve 8GB’a çıkan RAM gibi özelliklere sahipti. Ayrıca o zamanların son Android sürümü olan Android 10’u da S serisi amiral gemisi cihazlardan önce alarak önemli bir cihaz olmuştu. Bu nedenle desteğin kesilmesinin cihaz sahiplerini üzeceğini söyleyebiliriz.

S24’e 7 yıl destek vereceğini açıklayan Samsung, normalde çoğu yeni cihazında 4 yıl Android güncellemesi 5 yıl ise güvenlik güncellemesi sunuyordu. Aslında bu sayı birkaç yıl önce daha da azdı.Bu süreler, 2021’de Android’de 3 yıl, güvenlik tarafında ise 4 yıl idi.