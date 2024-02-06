Akıllı telefon dünyasının iki önemli amiral gemisi olan Samsung Galaxy S24 Ultra ile iPhone 15 Pro Max, bu defa kullanılan titanyumlar açısından karşı karşıya geldi.

iPhone 15 Pro Max ve Samsung Galaxy S24 Ultra, pek çok açıdan birbirleriyle ciddi bir rekabet içerisinde. Bu rekabetin en son olarak karşımıza çıktığı yer ise bir demirci ocağı oldu.

JerryRigEverything, telefonlarda kullanılan titanyumların önce kalitesini ölçtü sonra da bu titanyum iskeletleri ateşte eritti. Demirci ocağının ısısı, titanyumun erime noktasına yetişemediği ancak kalan her şeyi yok ettiği için saf alüminyum miktarını tespit etmek mümkün oldu.

Samsung'daki titanyum 4 kat daha "ucuz"

Videoda öne çıkan iki tane nokta bulunuyor. Bunlardan ilki, Apple'ın kendi amiral gemisi modelinde tercih ettiği titanyumun kalitesi (grade 2), Samsung'un tercih ettiği titanyumun kalitesinden (Grade 5) daha yüksek ancak orta seviye kuvvet uygulandığında her iki telefonun da çerçeveleri yapılarını korumayı başarıyor.

iPhone 15 Pro Max'in titanyum çerçevesi, farklı bir üretim tekniğiyle yapıldığı için tek parça olsa da Samsung Galaxy S24 Ultra'da dış çerçevede titanyum, iç yapıda ise alüminyum kullanıldığı göze çarpıyor. İki farklı metali bir arada tutmak için ise plastik bir katmandan yararlandığı dikkat çekiyor. iPhone 15 Pro Max'te kullanılan titanyumun fiyatının 10 ilâ 15 dolar arasında değiştiği düşünülüyor. Samsung Galaxy S24'ün titanyum maliyeti ise 3 ilâ 5 dolar arasında değişiyor.