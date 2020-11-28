Samsung Galaxy A52 5G'nin Render Görselleri Ortaya Çıktı

Samsung'un önümüzdeki sene çıkaracağı modellerinden bir tanesi olan Galaxy A52'nin render görselleri ortaya çıktı. Ayrıca cihazın, Samsung'un önümüzdeki sene çıkaracağı 5G destekli en satın alınabilir telefon olacağı ifade ediliyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki sene de her sene olduğu gibi birçok amiral gemisi, orta segment cihazı kullanıcılarına sunacak. Buna ek olarak şirketin elinden bütçe dostu cihazlar da çıkacak ki Galaxy A32 5G, düşük fiyatı ve 5G bağlantı seçeneğiyle dikkat çeken modellerden olacak.

Ayrıca Galaxy A12 ve Galaxy A02 modellerinin de 2021'in ilk çeyreğinde çıkış yapması bekleniyor. Ancak sadece LTE desteğiyle gelecek olan Galaxy A12 ve Galaxy A02'nin aksine ultra hızlı 5G özelliğine sahip olacak olan Snapdragon 750G işlemcili Galaxy A52 de kullanıcılara sunulacak.

Galaxy A52, Samsung'un en satın alınabilir 5G modeli olacak

Samsung Galaxy A52'nin fiyatıyla ilgili henüz bir bilgi bulunmasa da şirketin önümüzdeki sene çıkartacağı en uygun fiyatlı 5G akıllı telefon modeli olacağı ifade ediliyor. Şirket, geçtiğimiz ay dört arka kameraya sahip uygun fiyatlı Galaxy A42 5G modelini duyurmuştu. Görünüşe göre Galaxy A52 de A42 5G'nin yolundan ilerleyecek.

Güney Koreli şirketin önümüzdeki sene çıkaracağı Galaxy A52'nin render görselleri ortaya çıktı. Görsellere göre telefonun arka tarafında 3 adet kamera bulunacak ancak bu kamera modülü ne dikdörtgen ne de kare tasarıma sahip olacak. Dikey olarak dizilmiş üçlü kamera sisteminin hemen yanında 2 adet LED flaş bulunacak.

(NOT: Haberimizin kaynağı olarak kullandığımız Android Authority, Galaxy A52 render görselleri olarak Galaxy A32 5G'ye ait yukarıdaki görselleri kullanmıştır)

Şu an için bu üçlü kamera sisteminin çözünürlükleriyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmasa da bir tanesinin 48 MP, bir tanesinin ise 2 MP derinlik sensörü olacağı tahmin ediliyor. Infinity-U ekranlı telefonun parmak izi okuyucusu yan tarafta bulunacak. Telefonun alt tarafında 3,5 mm kulaklık girişi, USB-C girişi ve hoparlör bulunacak.