Samsung, Son 6 Yılın En Yüksek Akıllı Telefon Karına Ulaştı

Samsung Electronics, 2020'nin üçüncü çeyreği için açıkladığı sonuçlarda son 6 yılın en yüksek akıllı telefon kar payını elde ettiğini duyurdu. Şirket, bu başarısına rağmen Apple'ın gerisinde kalmış durumda.

Akıllı telefon sektörünün ilk günlerinden beri Apple ile büyük bir rekabet içinde olan Samsung, çıkardığı son Galaxy S serileriyle beklentilerin üzerine çıkmış görünüyor. Geçtiğimiz ay ABD pazarında 2017'nin ikinci çeyreğinden beri ilk defa Apple'ı geçmeyi başaran Samsung, toplam karda da önemli bir başarıya imza attı.

Samsung'un açıkladığı 2020 üçüncü çeyrek sonuçları, şirketin son çeyrekte ne kadar başarılı bir iş ortaya koyduğunu da bizlere gösteriyor. Son 6 yıl içindeki en yüksek akıllı telefon karını elde eden Samsung, küresel pazarda çıkardığı çok sayıda akıllı telefon modeliyle piyasayı domine etmiş gibi görünüyor. ABD pazarında Apple'ı ve Hindistan pazarında Xiaomi'yi geride bırakmayı başaran şirket, 2020'nin üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8'den yüzde 32,6'ya yükselen bir kar oranı yakaladı.

2014'ten beri en yüksek kar payı

Samsung'un bu son çeyrekteki başarısı 2014 yılının ikinci çeyreğinde yakalanan yüzde 37,9'luk kar payından beri görülen en yüksek kar payı olarak dikkat çekiyor. Apple'ın aksine sadece amiral gemisi telefonlar çıkarmayan Samsung, her fiyat aralığına uygun akıllı telefon modelleriyle çok daha fazla müşteriyi kendine çekiyor. Elbette tüm bu çalışmalarına rağmen Apple'ın yüzde 60,5 olan kar payını geçemediğini bildirelim. Apple, geçtiğimiz sene yüzde 66,9 olan kar payını bir miktar düşürmüş olsa da hala piyasadaki üreticiler arasında lider konumda yer alıyor.

Küresel akıllı telefon pazarına baktığımızda da Apple'ın üstünlüğü bulunuyor. Samsung'un küresel akıllı telefon pazarında gelir payı yüzde 22,6 olurken Apple'ın aynı dönemde gelir payı yüzde 29,5 oldu.