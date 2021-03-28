Android ve iOS Telefonlar, 4,5 Dakikada Bir Veri Paylaşıyor

Trinity College Dublin'den Prof. Doug Leith, Android ve iOS telefonların ne sıklıkla verilerimizi paylaştığına yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma sonucunda karşımıza çıkan en şaşırtıcı detay, telefonların veri paylaşım sıklığı oldu.

Telefonlarımızın düzenli olarak verilerimizi toplayıp paylaştığını artık hepimiz biliyoruz ve bunu kabul etmiş durumdayız. Ancak veri paylaşımının sıklığı ve kimi bilgilerin neden bu kadar sık paylaşılması gerektiği noktasında bazı soru işaretleri oluşturan durumlar var.

Telefonların veri paylaşımlarına odaklanan bir araştırma gerçekleştiren Trinity College Dublin'den Prof. Doug Leith, oldukça ilgi çekici bazı sonuçlar elde etmiş. Üstelik veriler ortaya koyuyor ki söz konusu veri paylaşımı olduğunda kendini daha 'güvenli' gösteren Apple'da da durum Google'dan çok da farklı değil.

Her 4,5 dakikada bir veri paylaşılıyor:

Prof. Leith, gerçekleştirdiği araştırmada bir Google Pixel ve bir de iPhone telefon kullanmış. Elde edilen verilere göre hem Android cihaz hem de iPhone, ortalama 4,5 dakikada bir şirketleriyle veri paylaşıyor. Donanım seri numarası, Wifi MAC adresi, IMEI, telefon numarası ve SIM takılı olup olmaması gibi veriler, sık sık ve telefon aktif olarak kullanılmıyorken bile paylaşılmaya devam ediliyor.

Genel olarak Android telefonların iOS cihazlardan daha fazla veri topladığı söylense de aslında genel olarak her iki şirket de benzer bir veri toplama politikası işliyor. Aralarındaki fark ise toplanan verinin boyutu. Araştırmada yer alan bilgilere göre bir Google Pixel telefon 12 saatte toplam 1 MB boyutunda veri paylaşmış olurken iPhone'larda bu veri boyutu yaklaşık 52 KB. Ancak her iki telefonda da aynı veriler ortalama aynı sıklıkla paylaşılmaya devam ediyor.

Aynı zamanda iPhone'lar yalnızca akıllı telefon etkinliği hakkında veri toplamakla kalmıyor, yakındaki cihazlar hakkında da Apple'a veri iletiyor. Örneğin biri bir WiFi ağına bağlandığında, ağdaki diğer telefonların WiFi MAC adresleri de Apple'a gönderiliyor. Bu da aslında WiFi ağına bağlandığınız mekanda yakınınızda kimlerin olduğu bilgisinin Apple'a ulaşıyor olduğu anlamına gelir.

Araştırmayı yürüten Prof. Leith'e göre özellikle telefonu aktif olarak kullanmıyorken bile sürekli bu verilerin şirketler ile paylaşılmaya devam edilmesi endişe verici bir durum ve bu verilerin tam olarak hangi amaca hizmet etmek için toplanması gerektiğini anlamak güç. Leith, hizmetlerden faydalanırken toplanan verilerin neden toplandığının bir şekilde anlaşılabileceğini ancak telefon çantada kullanılmaz şekilde dururken paylaşılmaya devam edilen bilgilerin gerekliliklerini anlamanın bir yolu olmadığını söylüyor.

Google'dan açıklama:

Konu ile ilgili açıklama yapan bir Google sözcüsü yapılan çalışmada yer alan verilerin aslında telefonların çalışma şekillerini ortaya koyduğunu ifade ederek ''Bu araştırma, akıllı telefonların nasıl çalıştığını özetlemektedir. Modern otomobiller, araç bileşenleri, güvenlik durumları ve servis programları hakkında düzenli olarak temel verileri otomobil üreticilerine gönderir ve aslında cep telefonları da benzer şekillerde çalışır. Bu rapor, iOS veya Android yazılımının güncel olduğundan, hizmetlerin amaçlandığı gibi çalıştığından, telefonun güvenli olduğundan ve verimli bir şekilde çalışmaya devam ettiğinden emin olmaya yardımcı olan iletişimleri ayrıntılarıyla açıklar.' ifadelerini kullandı. Apple ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.