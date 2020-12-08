Samsung Galaxy S21 Serisinin Tanıtım Videoları Ortaya Çıktı

Samsung'un ocak ayında tanıtacağı iddia edilen Galaxy S21 serisi, bugün ortaya çıkan tanıtım videolarıyla gündeme geldi. Videolar, seride yer alacak her bir akıllı telefonu tasarımı ve renkleriyle gösteriyordu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, eğer ortaya atılan iddialar doğruysa önümüzdeki ay yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S21'i tanıtacak. Samsung'un yeni akıllı telefon serisi beraberinde yeni bir tasarım getirecek. Seride yer alacak telefonlar en net haliyle geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı.

Bugünse geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Galaxy S20 için de önemli bazı bilgiler sunan Max Weinbach, yeni videolarla karşımıza geldi. Max, Android Police'e 3 adet video gönderdi. Samsung tarafından üretildiği düşünülen bu kısa videolar Galaxy S21 serisinde yer alacak her modeli gösteriyordu.

Samsung Galaxy S21 serisinin tanıtım videoları:

Samsung Galaxy S21 5G

Gönderilen üç videoda sırasıyla Samsung Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G ve Galaxy S21 Ultra 5G yer alıyor. Her video modelin ön ve arka tasarımını gösteriyor, ardından kamera kurulumuna yaklaşarak lensin içinde son buluyor. Videolar, böylelikle Samsung'un kamera kurulumunu da net bir şekilde ortaya koyuyor.

Samsung Galaxy S21+ 5G

Videolar aynı zamanda Samsung için yeni bir renk olacak 'Phantom Violet' rengini de gösteriyor. Videolarda gördüğümüz kadarıyla bu renge sahip Galaxy S21 modellerinin kamera kurulumları ve kenarları altın rengine sahip olacak. Telefonların bu renklerle oldukça şık göründüğünü söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra'da tasarım değişiyor Galaxy S21 ve S21+ daha mat bir yapıya sahipken S21 Ultra, daha parlak bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Ayrıca telefonun kıvrımlı yapıya sahip ekranı da videoda net bir şekilde görülüyor. Telefonun kamera kurulumu da iddiaları doğrulayacak şekilde 5 kameraya ev sahipliği yapıyor.

Kaynaklardan aktarılan bilgiye göre Samsung Galaxy S21 serisi, 14 Ocak günü düzenlenecek UNPACKED etkinliğinde tanıtılacak. 29 Ocak tarihinde de piyasaya sürüleceği iddia edilen akıllı telefon serisi, yine iddialara göre bir önceki nesile göre daha ucuz bir fiyat etiketiyle alıcı bulacak.