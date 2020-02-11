Samsung Galaxy Home Mini, Lansman Öncesinde Görüntülendi

Samsung'un yakında piyasaya süreceği akıllı hoparlörü Galaxy Home Mini, lansman öncesinde fotoğrafları ve çalışırken çekilen bir video ile görüntülendi. Görüntüler, cihazın bazı önemli özelliklerini ortaya koyuyor.

Samsung, akıllı hoparlörü Galaxy Home Mini'nin bugün gerçekleşecek olan Unpacked etkinliğinden 1 gün sonra,12 Şubat'ta piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Cihaz, Galaxy S20 ailesinin tanıtılacağı etkinlik öncesinde video ve ekran görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı.

XDA-Developers yazarı Max Weinbach'tan gelen sızıntı, hoparlörün TV'leri, dijital alıcıları ve diğer akıllı ev sistemlerini yaklaşık 12 metreye kadar kontrol etmek için kullanılabilen IR blaster özelliğini detaylandırıyor. Kızılötesi kontrol işlevi, Galaxy Home Mini'ye özel bir yenilik değil ancak Galaxy Home Mini'nin SmartThings uyumlu cihazlardan daha fazlasını kontrol etmesine yardımcı olacak.

Samsung Galaxy Home Mini'den ilk fotoğraflar

Galaxy Home Mini, Spotify'dan müzik çalma, hava durumu bilgileri sağlama, alarm kurma ve haber okuma gibi akıllı hoparlörlerden beklediğimiz birçok özelliği destekleyecek. Cihaz, daha iyi stereo ses sağlamak için diğer bir Galaxy Home Mini hoparlör ile eşleştirilebiliyor, Bluetooth üzerinden akış sağlayabiliyor ve SmartThings cihazlarından bildirim alabiliyor.

Ortaya çıkan bilgiler ayrıca Galaxy Home Mini'deki sınırlamalar hakkında da bazı ayrıntılar içeriyor. Hoparlörde 3,5 mm'lik jak girişi yok ve cihazın alt tarafından çekilen fotoğrafa göre, USB-C yerine microUSB bağlantı noktasına sahip olacak. Weinbach ayrıca Galaxy Home Mini'nin 2.4GHz Wi-Fi'yi desteklediğini belirtti. Ayrıca Alexa ve Google Asistan'ın gerisinde kalan Bixby akıllı asistanı kullanıyor. Samsung'un Unpacked etkinliği bugün saat 22.00'da başlayacak ve etkinlik sırasında Galaxy Home Mini hakkında daha fazla detay sunulacak.

Samsung Galaxy Home Mini'nin çalışırken görüntülendiği video: