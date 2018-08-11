Samsung'un yeni hoparlörü Galaxy Home, tasarımıyla sosyal medyada alay konusu oldu.

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy Note9 ile beraber bir de Bixby destekli Galaxy Home akıllı hoparlörü tanıttı. Üç ayaklı ilginç bir tasarımı bulunan Galaxy Home, sosyal medyada alay konusu oldu.

Samsung 'Unpacked' etkinliği sırasında Marques Brownlee (MKBHD), Galaxy Home'un tasarımını mangala benzeterek cihazın tasarımıyla ilgili tartışmaların fitilini ateşledi.

Bu paylaşımın ardından bazı kullanıcılar, cihazı çeşitli tencere ve kazanlara benzetti.

Bir diğer kullanıcı ise, oldukça komik bir tespitte bulunarak cihazı 'inek memesi'ne benzetti.

Galaxy Home, başka bir kullanıcı tarafından da İnanılmaz Aile filmindeki Syndrome's Omnidroid'e benzetildi.

Tasarımıyla alay konusu olan Galaxy Home, Apple'ın HomePod'una doğrudan rakip olarak konumlandırılmış durumda. Ancak Bixby ile Siri kıyaslandığında Bixby oldukça geride kalıyor. Kim bilir, belki de bir gün Galaxy Home gerçek bir mangal işlevi görür.