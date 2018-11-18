Galaxy J7 (2016)'ya Android 8 Oreo Güncellemesi Geldi

Samsung, ilk kez bir Galaxy J serisi telefon için ikinci büyük güncellemesini yayınladı. Bir süredir Galaxy J7 (2016)'nın Android 8 Oreo'yu alacağı konuşuluyordu; bu doğru çıkmış gözüküyor çünkü bazı ülkelerde telefon için güncelleme dağıtılmaya başlandı.

Samsung'un Samsung Members uygulamasındaki resmi yol haritasına göre Galaxy J7 (2016), ikinci büyük işletim sistemi güncellemesini kasım ayında alacaktı. Ancak son edinilen bilgilere göre bazıları bu güncellemeye ekim ayının sonlarında sahip olmuş olabilir.

Cihaz için Android Oreo'nun tamamı şu an için kullanılabilir gözükmüyor. Benzer şekilde Smart Switch'te de güncellemeye dair herhangi bir esame bulunmamakta. Buna rağmen bazı Avrupa ülkelerinde telefonun güncelleme işlemi OTA ile başlamış durumda. Galaxy J5 (2016)'nın da Oreo güncellemesini alıp almayacağı belli değilken, telefonların satış rakamları düşünüldüğünde sadece J7'nin güncellenmesi oldukça olası.

Galaxy J7 (2016)'ya gelen Oreo güncellemesi, Samsung'un kendi Samsung Experience 9.5 versiyonuna sahip. Yaklaşık 1 GB'lık olan güncellemenin Türkiye'ye ne zaman geleceği konusunda ise herhangi bir bilgiye sahip değiliz.