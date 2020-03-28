Güney Koreli akıllı teknoloji üreticisi Samsung, kullanıcılarına ücretsiz YouTube Premium deneme şansı sunuyor. Samsung’un gerçekleştirdiği kampanyanın içeriğinde ayrıca YouTube Music üyeliği de yer alıyor.

Dünyanın en büyük çevrimiçi video içerik platformu olan YouTube, kendisini sürekli olarak geliştiriyor ve bünyesine yeni özellikler katıyor. Google’ın sahibi olduğu bu platformun bünyesine kattığı özelliklerden bir tanesi de Premium üyelik seçeneği olmuştu.

Gün içerisinde saatlerimizi geçirdiğimiz YouTube’un Premium özelliği, kullanıcılarına birçok özellik sunuyor. Premium üyelik seçeneğinin sunduğu bu özellikler arasındaysa platformu reklamsız kullanım, YouTube’a özel üretilmiş içeriklere erişim gibi fırsatlar yer alıyor. Güney Koreli Samsung ise yaptığı yeni bir kampanyayla kullanıcılarına ücretsiz Premium üyelik fırsatı sunuyor.

Samsung cihazlarda ücretsiz YouTube Premium:

Teknoloji dünyasının devlerinden Samsung, YouTube Premium kampanyasını resmi internet sitesinden duyurdu. Samsung’un internet sitesinde yer alan duyuruda, kampanyanın içeriğinde YouTube Music’in de yer aldığı belirtiliyor.

Güney Koreli teknoloji devinin 14 Şubat 2020 - 5 Mart 2021 tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanyadasında, biri 4 ay diğeriyse 2 ay olmak üzere iki farklı YouTube Premium üyelik seçeneği sunuluyor. Kampanyanın son kullanım tarihininse 5 Nisan 2021 olduğunu belirtelim.

Samsung cihazlardan YouTube Premium’a katılım koşulları:

Peki, bu Premium üyelikler neye göre belirleniyor? 4 aylık YouTube Premium üyeliği; Galaxy S20, S20+, S20 Ultra ve Galaxy Z Flip cihazlarda kullanılabiliyor. 2 aylık premium üyelikse tüm Galaxy cihazlarda geçerli. Bu noktada kampanyadan faydalanmak için söz konusu Galaxy cihazların 14 Şubat 2020 ile 5 Mart 2021 tarihleri arasında satın almış ve etkinleştirmiş olması gerekiyor. Yani telefonunuzu bu tarihler arasında almadıysanız bu kampanyadan faydalanamıyorsunuz.

Ayrıca Samsung’un internet sitesinde yer alan bir diğer katılım koşulu ise şöyle:

“Teklif, yalnızca hâlihazırda YouTube Premium, YouTube Music Premium veya Google Play Müzik abonesi olmayan; YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red veya Google Play Müzik abonesi olmamış ya da daha önce YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red veya Google Play Müzik deneme süresinden yararlanmamış müşterilere sunulmaktadır.”

YouTube Premium deneme üyeliği nasıl başlatılır?

Eğer kampanyaya katılım koşullarının tamamını sağlıyorsanız Premium deneme üyeliğinizi şu adımları izleyerek başlatabilirsiniz:

Eğer YouTube hesabınız açık değilse uygulamanın ' Hesap' bölümüne giderek oturumunuzu açın.

bölümüne giderek oturumunuzu açın. Oturumunuzu açtıktan sonra Hesap bölümüne gelin ve ' YouTube Premium Üyesi Olun' sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Karşınıza çıkan ekrandan 'Ü cretsiz Dene' kısmına tıklayın.

kısmına tıklayın. Satın alma işleminizi tamamlayın.

Siz de kampanya koşullarını sağlayan bir Galaxy cihazına sahipseniz YouTube Premium’u ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Son olarak kampanyanın katılım koşullarıyla ilgili daha fazla detaya buradan ulaşabileceğinizi de belirtelim.