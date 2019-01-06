Samsung Galaxy M20'nin Sertifika Bilgileri Ortaya Çıktı

2019'da Samsung'un piyasaya süreceği M serisi, akıllı telefon piyasasına yeni bir soluk getirecek. Samsung Galaxy M10 ve M20'nin özellikleri hakkında daha önce birçok sızıntı yapılmıştı. M20'nin teknik özellikleri, Federal İletişim Komisyonu FCC'den alınan sertifika ile resmiyet kazandı.

Samsung tarafından piyasaya sürülecek yeni M serisinin özellikleri hakkında sızıntılar devam ediyor. Daha önceki sızıntılarda M10'un giriş seviyesi diye tabir edilen daha düşük seviyede bir cihaz olacağı, M20'nin ise orta seviyeli bir cihaz olacağı tahmin ediliyordu. Samsung'un M20 için FCC'ye sertifika başvurusunda bulunmasıyla M20'nin temel özellikleri netlik kazandı.

FCC sertfikalarındaki bilgilere göre M20, 156.4 x 74.5 mm boyutlarında olacak. Ekran boyutu çapraz olarak ölçüldüğünde bu değerler 6.13 inçlik bir ekran anlamına geliyor. M20'nin ekranının LCD olacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde M20'nin AnTuTu test sonuçları ortaya çıkmış, telefonun ekranı 2340 x 1080 çözünürlüğe sahip bir FHD+ ekran olarak görüntülenmişti. Antutu test sonuçlarının diğer detaylarına aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

M20'nin sertifika bilgilerinin paylaşılmasından hemen sonra, başka bir kaynaktan M20'ye ait olduğu söylenen bir görsel sızdırıldı. Paylaşılan bu görsel, M20'nin Samsung'un yeni ekran tasarımlarından Infinity-V ile geleceğini doğruladı. Sızdırılan görseldeki küçük çentikte, bir ön kamera ve bir ahize konumlandırılmış durumda.

FCC sertifikasından elde edilen diğer bilgilerde, M20'nin çift sim kart desteği ile geleceği görülüyor. 2.4 GHz Wi-Fi ve Bluetooth LE 5.0 bağlantı desteği olacak cihazda 5.000 mAh'lik bir batarya olması bekleniyor. M20, aynı zamanda parmak izi tarayıcı ve yüz tanıma özelliklerine de sahip olacak.

Resmi kayıtlar dışında, son dönemde sızdırılan bilgilere göre Galaxy M20 iki farklı hafıza seçeneği ile satışa sunulacak. 32 GB depolama ve 3 GB RAM'den oluşan ilk seçeneğin yanında, 64 GB depolama ve 4 GB RAM'den oluşan ikinci bir seçenek kullanıcılara sunulacak. Arka kamerası 13 + 5 MP'lik ikili bir setten oluşması beklenen M20'nin, Android 8.1 Oreo ile gelmesi bekleniyor. Telefonun ABD satış fiyatının ise 215 $ civarında olacağı tahmin ediliyor.