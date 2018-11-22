Samsung Galaxy M20'nin Antutu Sonuçları Çıktı

Samsung'un yakında çıkaracağı yeni telefonu olan Galaxy M20'nin, Antutu Benchmark testlerinin sonuçları ortaya çıktı ve telefonun detayları sızdırıldı.

Samsung, oldukça fazla telefon çeşidine sahip. Daha yakın zamanda katlanabilir bir telefon olan Galaxy F hakkında konuşuluyordu. Şu ana kadar sahip oldukları yetmezmiş gibi, yine yeni bir serinin yeni bir telefonunu da piyasaya süreceği öngörülüyor. Samsung Galaxy M20 olarak bilinen telefonun testleri sürdürülüyor. Antutu Benchmark, akıllı telefonlar için bir donanım testi uygulaması ve haberimizde bahsettiğimiz telefon da bu uygulama ile test edilmiş.

Antutu, bazı telefonların test sonuçlarını topluma paylaşmasıyla da biliniyor. Samsung'un genelde çıkaracağı telefonların detaylarını topluma sunuyor ve yine bir telefonu daha bizlere sundu. SM-M205F kod adıyla karşımıza çıkan Galaxy M20, Exynos 7885 işlemcisinden güç alacak ve grafik birimi olarak Mali-G71 MP2'yi kullanacak.

Telefonun test edilen modeli 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip. Telefon ayrıca testlerden 107452 puan ile geçmiş, fakat bu detaylardan bağımsız olarak bizim dikkatimizi çeken bir nokta daha var; çözünürlük.

Telefonun ekran çözünürlüğü 2340*1080. Bu çözünürlük çoğunlukla Oneplus 6T, Vivo V11 gibi cihazlarda görülüyor. Peki bu cihazların ortak noktası nedir? Parmak kadar bir çentiğe, ya da Samsung'un deyimiyle, Infinity-U ekrana sahip olmaları. Bu da demek oluyor ki, Samsung Galaxy M20 büyük ihtimalle çentiğe sahip, sınırsız ekranlı ilk Samsung telefonlarından birisi olacak.