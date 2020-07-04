Samsung Galaxy M41'in Devasa Bataryası Ortaya Çıktı

Samsung’un iptal ettiği söylentilerine konu olan Galaxy M41’in kapasitesiyle dikkatleri çeken bataryası 3C sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. 3C’de ortaya çıkan bilgilere göre batarya 6.800 mAh gibi bir kapasiteye sahip olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz sene oldukça ilgi çekici bir cihaz olan Samsung Galaxy M40’ı çıkarmıştı. Cihaz, bazı özellikleriyle M serisindeki diğer üyelerden farklılaşıyordu. Örneğin M30, Exynos 7904 SoC ile birlikte gelirken M40, Snapdragon 675 yonga seti ile birlikte kullanıcılara sunulmuştu.

M40’ın farklılaştığı bir diğer nokta da ekran olmuştu. Telefonda TFT LCD panel kullanılıyordu ancak diğer M serisi akıllı telefonlarda AMOLED paneller kullanılmıştı ki AMOLED ekranlar LCD ekranlara göre daha kaliteli.

Samsung Galaxy M41

Geçtiğimiz sene çıkan M40’tan sonra bu seriye yeni bir model eklemeyen Samsung’un Galaxy M41 modelini iptal ettiğine dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Ancak 3C sertifikasyon sitesinde M41’e ait lityum iyon batarya bilgileri belirdi.

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere batarya, EB-BM415ABY model numarasına sahip ve My Smart Price’ta yer alan habere göre bu, Çinli Ningde Amperex Technology Limited tarafından üretildiği anlamına geliyor. Tabii işin asıl ilgi çekici tarafıysa 6.800 mAh değerindeki batarya kapasitesi. Bu batarya, cihazı en büyük bataryaya sahip telefonlardan bir tanesi haline getiriyor ki Samsung’un bunu pazarda 7.000 mAh olarak tanıtma ihtimali de bulunuyor.

Yukarıda da gördüğünüz bataryaya sahip olacak olan telefonun yakın bir gelecekte mi çıkış yapacağı konusu henüz net değil. Bir telefonun 3C sertifikasyon sitesinde ortaya çıkması, cihazın piyasaya çıkışının yaklaştığını gösterse de burada sadece batarya ortaya çıkmış durumda. Şimdilik daha fazla bilgiye ulaşmak için biraz daha beklemekte fayda olduğunu söyleyebiliriz..