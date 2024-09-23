Samsung, yeni orta segment telefonu M55s 5G'yi tanıttı. Cihaz, fiyatına kıyasla gerçekten iddialı özelliklerle geliyor.

Her segmentten telefon ile karşımıza çıkan Samsung, nisan ayında M serisinin yeni üyesi orta segment telefon Galaxy M55’i duyurmuştu. Şimdi ise şirket, bu modelin biraz daha ucuz bir versiyonu olan M55s 5G’yi Hindistan’da tanıttı.

M55s 5G, kardeşine kıyasla büyük oranda aynı olsa da bazı değişiklikler ile geliyor. Fiyatı da bu yüzden biraz daha uygun. Gelin tüm detaylarına bakalım.

Samsung Galaxy M55s 5G neler sunuyor?

M55s 5G delikli ekran tasarımına sahip. Çift renk tasarımını benimseyen arka tarafta ise ise 3’lü kamera kurulumu görüyoruz. Telefon, 7,8 mm ile gayet ince bir cihaz diyebiliriz. Ekrana baktığımızda 6,7 inçlik FHD+ çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir panelle karşılaşıyoruz. Parmak izi sensörü ekran içine yerleştirilmiş. Maksimum parlaklığı ise 1000 nit.

Telefon, tıpkı kardeşi gibi segmentine göre gayet yeterli olabilecek Snapdragon 7 Gen 1 işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, 12 GB’a kadar çıkan RAM ile eşleştirilmiş. 128/256 GB’lık depolama seçenekleri sunulduğunu da ekleyelim.

Kamera tarafına geldiğimizde arkada 50 MP’lik ana, 8 MP’lik ultra geniş ve 2 MP makro sensör görüyoruz. Önde ise 50 MP’lik selfie kamerası var. Telefon, aynı anda hem ön hem arkadan video çekebilme özelliğine sahip. Geceleri net görüntüler çekmenizi sağlayan “Nightography” de M55s 5G’de bulunuyor.

Telefonda 5000 mAh’lik bir batarya var. Ona 45W’lık kablolu hızlı şarj eşlik ediyor. Kutudan Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile çıktığını ekleyelim.

Samsung Galaxy M55s 5G teknik özellikleri:

Ekran 6,7 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED İşlemci Snapdragon 7 Gen 1 RAM 8/12 GB Depolama 128/256 GB Arka Kamera 50 MP, 8 MP, 2 MP Ön Kamera 50 MP Batarya 5000 mAh İşletim Sistemi One UI 6.1 (Android 14)

Samsung Galaxy M55s 5G fiyatı: