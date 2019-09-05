Samsung, Note 10'un Kripto Bir Versiyonunu Satacak

Samsung, geçtiğimiz günlerde çıkan Galaxy Note 10 serisine yeni bir model ekliyor. Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy Note10’un kripto merkezli bir modelini üretiyor. Cihaz, şimdilik sadece Güney Kore’de satışa sunulacak.

Samsung, kısa süre önce en yeni amiral gemileri Samsung Galaxy Note10 ve Note10+’ı piyasaya sürdü. Samsung, bir aydan daha kısa bir süre önce satışa çıkan bu modellere yeni bir model daha ekliyor. Wall Street Journal, Samsung'un Güney Kore'de Galaxy Note10'un kripto bir versiyonunu çıkardığını bildirdi. Bu kripto telefon, “KlaytnPhone” olarak isimlendirilecek.

Samsung, Klaytn ile ortaklaşa çalışacak:

Klaytn markası aynı adı taşıyan Güney Kore blok zinciri platformundan geliyor ve cihaz, birkaç blok zinciri uygulaması ve bir kripto para birimi cüzdanı ile gelecek. Bunun dışında ve yeni bir Klaytn markalı açılış logosu olacak. Diğer noktalarda ise telefon tamamen aynı kalacak. Samsung, bu kripto destekli telefonu hem Galaxy Note10 hem de Note10+ versiyonlarında satışa sunacak ve fiyatlandırma aynı kalacak. İnsanlar, bu kripto versiyonu aldığında belirli miktarda Klayth’ın “Klay” jetonu da alabilecekler.

Yaklaşık bir buçuk yıl önce HTC, çok benzer bir cihaz başlattı. HTC Exodus 1, aslında HTC U12 Plus modelinin kripto bir sürümüydü. Samsung Galaxy Note10'un KlaytnPhone sürümü bu hafta satışa çıktığında, resmi olarak piyasada üç kripto odaklı Android cihazı olacak. HTC'nin Exodus 1 ile bir miktar "başarı" görmesi, Samsung'un aynı şeyi yaşayacağı anlamına gelmez.

Cihaz yalnızca Güney Kore’de piyasaya sürüldüğü için telefon muhtemelen çok fazla kâr getirmeyecek ancak belki de Samsung, bu cihazda aradığı şeyi bulacak ve blok zincirle çalışan yeni Samsung cihazlarını piyasaya sürecek. Bu gelişmeleri hep beraber göreceğiz.