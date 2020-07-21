Evan Blass, tanıtımına bir aydan kısa süre kalan Samsung Galaxy Note 20 Ultra için 360 derecelik 3D bir görüntü paylaştı. Görüntü, Galaxy Note 20 Ultra'nın nasıl bir tasarım sunacağını tüm detaylarıyla karşımıza çıkarıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 5 Ağustos’ta gerçekleştireceği lansman etkinliği ile birlikte en yeni amiral gemisi akıllı telefonları olacak Galaxy Note20 ailesini gün yüzüne çıkaracak. Sızıntılara göre Samsung Galaxy Note20 ailesinin en güçlü üyesi Galaxy Note20 Ultra olacak ve şimdi elimizde bu modelin nasıl görüneceğine dair 360 derecelik bir görüntü var.

Evan Blass tarafından paylaşılan üç boyutlu 360 derecelik konsepte göre Galaxy Note20 Ultra, yanlardan kavisli, oldukça ince çerçevelere sahip Super AMOLED Infinity-O ekran ile karşımıza çıkacak. Önden baktığımızda cihazın köşeli tasarıma sahip bir Galaxy S20 Ultra’ya benzediğini söyleyebiliriz.

Cihazın arkasını çevirdiğimizde ise işler biraz daha değişiyor. Galaxy S20 Ultra’dakiyle benzer büyüklüğe sahip kamera modülünde iPhone 11 ailesindekine benzer büyük lenslere sahip 3 kamera yer alıyor. Görsel, bu üçlü kamera kurulumundan en altta bulunan lensin periskop kamera lensi olacağını gösteriyor.

Galaxy Note20 Ultra’nın özellikleri resmi olarak açıklanmamış olsa de bu konuda da bazı sızıntılar bulunuyor. Gelen bilgilere göre Galaxy Note20 Ultra, Exynos 990/Snapdragon 865+ işlemci, 12 GB/16 GB RAM, 128 GB/256 GB/512 GB depolama, 6.9 inç QHD+ 120Hz Super AMOLED ekran, 108 MP ana kamera, 12 MP geniş açı kamera ve 13 MP periskop kameraya sahip olacak.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 3D görüntü