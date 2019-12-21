Samsung Galaxy Note10+ ve S10 5G, Android 10 Alıyor

Samsung'un sonlarına yaklaştığımız 2019 yılında piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarından Galaxy Note10+ ve S10'un 5G varyantları, bugün itibarıyla Android 10 güncellemesi almaya başladı. Şirket, daha önce Android 10 güncellemelerini önümüzdeki ay kullanıma sunacaktı ancak takvimin önüne geçerek kullanıcıları şaşırttı.

Akıllı telefonlarda hem güvenlik hem de kullanımı iyileştirme açısından büyük önem taşıyan güncellemeler, birçok kullanıcı tarafından dört gözle bekleniyor. Android cephesinde son sürüm olan Android 10'a bir an önce kavuşmak isteyen kullanıcılar, üretici ve geliştiricilerin ellerini çabuk tutmasını istiyor.

Güncelleme konusunda diğer markaların gerisinde kalmakla eleştirilen Samsung, piyasada hâlihazırda satışta olan modellerinin yazılımları üzerinde çalışmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz 2019 yılının amiral gemilerinden Galaxy Note10 ailesinin Android 10 güncellemesi için daha önce 2020 yılının ocak ayını işaret eden Güney Koreli teknoloji devi, sürpriz bir adımla açıkladığı takvimin önüne geçti.

Samsung Galaxy Note10+ ve S10'un 5G varyantları, ABD'de güncelleme almaya başladı:

Bilindiği gibi Samsung, bu sene bazı modellerinde 5G opsiyonunu kullanıcılarına sundu. Bu cihazlar, standart modele göre biraz daha yüksek fiyata satılsa da 5G'nin geleceğin teknolojisi olması sebebiyle kullanıcılar bu telefonlara rağbet gösterdi.

Samsung, birkaç gün önce Galaxy Note10 ailesinin 5G sürümleri için Android 10 güncellemesi yayınlamayacağını duyurmuştu ancak bu noktada ABD'nin önemli mobil operatörlerinden biri olan Verizon devreye girdi. Şirket, Samsung Galaxy Note10+'ın 5G varyantı için Android'in en son sürümünü kullanıcılara dağıtmaya başladı. N976VVRU2BSL7 sürüm numarasıyla dağıtılan güncellemenin, One UI 2.0 arayüzü ile birlikte geldiğini ve cihazlara Akıllı Yanıtlar, geliştirilmiş hareket kısayolları, Camera UX ve Odak Modu özelliklerini getirdiğini ekleyelim.

Verizon, Galaxy Note10+'ın dışında Galaxy S10 5G için de Android 10 dağıtımına başladı. Güncelleme, bu telefonlara G977UVRU3BSL2 sürüm numarasıyla geliyor ve Galaxy S10 5G için belirttiğimiz özellikleri getiriyor. Samsung'un yeni amiral gemilerinin 5G olmayan modelleri için güncellemeyi ne zaman dağıtmaya başlayacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.