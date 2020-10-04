DxOMark, Galaxy Note20 Ultra İncelemesini Yarın Yayınlayacak

Uzun süredir akıllı telefon incelemesi paylaşmayan DxOMark, Samsung Galaxy Note20 Ultra incelemesinin yarın yayınlanacağını duyurdu. Güney Koreli firmanın yeni amiral gemisinin, 130 puanla zirvede bulunan Xiaomi Mi 10 Ultra'yı geçip geçemeyeceğini yarın göreceğiz.

Akıllı telefonları, lensleri ve kameraları bilimsel olarak değerlendiren bir web sitesi kuruluşu olan DxOMark, akıllı telefon kamera incelemelerine yaklaşık bir aylık ara vermişti. Yaşanan gecikmelere sebep olarak test protokollerindeki değişiklikleri gösteren web sitesi, 30 Eylül'de yayınlanan Pixel 5 ve 1 Ekim'de yayınlanan vivo X50 Pro+ incelemeleriyle sessizliğini bozmuştu.

DxOMark, birçok farklı akıllı telefon için yaptığı incelemeleri arka arkaya paylaşsa da 1 aylık süreçte birçok yeni akıllı telefon tanıtılmıştı. Bunların arasından en dikkat çekeni de şüphesiz Samsung'un yeni nesil amiral gemisi ailesinin tepe modeli olan Galaxy Note20 Ultra. Kullanıcılar, Galaxy Note20 Ultra'nın DxOMark incelemesini merakla beklerken şirket Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla incelemenin yayınlanacağı tarihi duyurdu.

Samsung Galaxy Note20 Ultra DxOMark incelemesi yarın yayınlanacak:

Twitter hesabından paylaşım yapan DxOMark, yaklaşık 40 gün önce tanıtılan Galaxy Note20 Ultra incelemesinin 5 Ekim tarihinde yayınlanacağını duyurdu. Fransız firmanın bugüne kadar yaptığı kamera testlerinde zirvede 130 puanla Xiaomi Mi 10 Ultra modeli yer alıyor. Öte yandan Güney Koreli firmanın bu yılın başlarında tanıtılan Galaxy S20 Ultra modeli, 122 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

Galaxy Note20 Ultra'nın kameralarına baktığımızda ise bizi 108 megapiksel (f / 1,8) çözünürlüğe sahip bir ana kamera karşılıyor. Ana kameraya 12 megapiksellik (f / 3,0 – OIS 5x optik yakınlaştırma – 50x hibrit yakınlaştırma) telefoto sensör ve 12 megapiksellik (f / 2,2) ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

Güney Koreli teknoloji devinin en yeni amiral gemisinin DxOMark sıralamasında zirveyi ele geçirip geçirmeyeceğini yarın açıklanan sonuçlarla birlikte göreceğiz. Peki, siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Galaxy Note20 Ultra, en iyi kameralara sahip akıllı telefon olabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.