Fiyat Performans Canavarı Infinix Hot 10 Tanıtıldı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Transsion Holdings, yeni Infinix Hot 10 adını verdiği modelini yayınladı. Günlük kurla 1.000 TL gibi bir fiyat etiketine sahip olan telefon, Ekim 16'da satışa sunulacak.

Çin merkezli Transsion Holdings, Infinix Hot 10 modelini piyasaya sürdü. Şirketin orta segmente ait yeni modeli bu ayın 16'sında kullanıcılarıyla buluşacak. Cihaz Ocean Wave, Amber Red, Moonlight Jade ve Obsidian Black olmak üzere 4 farklı seçeneğine sahip olacak.

Arka tarafında 4 adet kamera ve 1 adet LED flaş ve parmak izi okuyucu sensörün bulunduğu cihazın ön tarafında da bir kamera bulunuyor. Telefonun ekranında selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir çentik yer alıyor.

Infinix Hot 10'un özellikleri

Telefonda 6,78 inçlik HD+ bir LCD ekran yer alıyor. Infinix Hot 10'un ekran gövde oranı ise %91,5. Gücünü MediaTek Helio G70 SoC'den alan Hot 10, 6 GB RAM'e ve 128 GB dâhili depolama alanına sahip. Telefonun depolama alanı ise microSD kart ile artırılabiliyor.

Telefonun arkasında bulunan dört kamera 16 MP ana kamera, 2 MP makro lens, 2 MP derinlik sensörü ve düşük ışık sensöründen oluşuyor. Ön tarafta ise f/1.8 değerindeki 8 MP'lik selfie kamerası yer alıyor. Android 10 temelli XOS 6.1 işletim sistemine sahip olan Infinix Hot 10'un batarya kapasitesi ise 5.200 mAh.

Infinix Hot 10 teknik özellikleri