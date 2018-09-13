Samsung, Galaxy S9 ile duyurduğu ve yeni piyasaya çıkan amiral gemisi Note9'da da yer alan AR Emoji ve Süper Ağır Çekim Modu'nu Note8'e de getirmek üzere.

Geçtiğimiz günlerde dillendirilen ve My Emoji Maker uygulamasının diğer Samsung cihazlara da gelebileceği yönündeki dedikodular gerçek çıktı. Bugün yayınlanacak yepyeni yazılım güncellemesi ile birlikte, Samsung Galaxy Note8 sahipleri de AR Emoji keyfini yaşayabilecek.

Samsung'un sürprizi bununla da sınırlı kalmadı: Sadece S9 ve Note9'a özel olacağı düşünülen Süper Ağır Çekim Modu da artık kullanıcıların emrine amade olacak. Eylül ayı güvenlik güncellemeleri ile birlikte gelecek olan bu iki önemli özellik, N950FXXU5CRHA olarak adlandırılan firmware güncellemesiyle yayınlanacak.

Bir takım Samsung Note8 kullanıcısı güncellemeyi almaya başladı bile. Siz de bugünden itibaren Note8 cihazınızın güncellemelerini sık sık kontrol etmeye başlayabilirsiniz. Samsung'un yeni telefonlarını tanıtmak için kullandığı teknolojileri eski cihazlarına da getirmeye çalışması oldukça hoş bir artı olarak göze çarpıyor.