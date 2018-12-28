Samsung Galaxy S9'dan sonra Note9 kullanıcıları da Android Pie sürüm güncellemesini beklemeye koyulmuştu. Yeni haberler, Galaxy Note9'a son beta sürümünün geldiği yönünde.

Samsung Galaxy S9 Android’in son sürümü olan Android Pie güncellemesini almış olsa da Galaxy Note9’un beta programı hala devam ediyor. Samsung, bugün Note9 için yeni bir beta güncellemesi getirecek. Güncelleme şu an için ABD ve Hindistan’da mevcut ancak yakın tarihte diğer ülkelerde de yayımlanması bekleniyor.

Ocak güvenlik yaması da dâhil olacak

Yeni güncelleme; Samsung Notes uygulamasının çalışmayı durdurması, uygulamaların arka plana atıldıktan sonra tekrardan başlatılması, ön kameradan arka kameraya geçiş yaptığınızda oluşan düşük performans ve arama çubuğunun tam işlevli olarak çalışmaması gibi sorunları da çözecek. Şu an için yalnızca Hindistan’da geçerli olsa da güncelleme, Ocak 2019 güvenlik yamasını da içerisinde barındırıyor. ABD güncellemesi hala aralık ayı yamasını kullanıyor ancak kullanıcılar değişim günlüğünde (changelog) değişiklikler olduğunu bildirdi.

Bu Galaxy Note9 beta sürümünün, resmi güncelleme küresel olarak yayımlanmadan önceki son beta sürümü olacağı düşünülüyor. Tabii ki bu durum son beta güncellemesinin sorun çıkartmayacağına göre değişiklik gösterebilir.