Samsung Galaxy Note9, son zamanlarda çıkmış en iyi amiral gemisi cihazlarından biri; belki de en iyisi. Donanım konusunda hiçbir taviz vermeyen cihaz, bu sene karşımıza yenilenerek Bluetooth özelliği eklenmiş bir S-Pen ile geliyor. Ancak bugünkü konumuz kamerası.

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 1500 liralık bir zam ile gündeme gelen Galaxy Note9'un çift arka kamera sistemi, teknik anlamda S9 Plus ile tamamen aynı. 12 megapiksellik ana lensin f/1.5 ve f/2.4 olmak üzere değiştirilebilir diyaframı varken, ikinci lens 12 MP'lik ve f/2.4 açıklığa sahip bir telefoto kamera görevinde. Bunlara ek olarak ise Galaxy S9 Plus'ta olmayan -ancak muhtemelen güncellemelerle eklenecek olan- Yapay Zeka Sahne Optimizasyonu ve Hata Algılaması özellikleri bulunmakta.

Note9'un Sahne Optimizasyonu 20 farklı sahneyi algılayıp; doygunluğu, kontrastı, beyaz dengesini ve daha birçok şeyi doğru şekilde ayarlayarak fotoğrafın daha düzgün, duruma daha uygun çıkmasına yardımcı oluyor. Biz de S9'da olmayan bu özellikleri -kameraların da teknik olarak birebir aynısı olduğunu düşününce- Note9 ile kıyasladık.

Galaxy S9 Plus vs Galaxy Note9

Daha fazla vakit kaybetmeden, Sahne Optimizasyonu'nun gerçekten çalışıp ufak da olsa fark oluşturduğunu söyleyelim. Bu durum, Note9'un fotoğraflarının daha canlı gözükmesini sağlarken "tam Instagram'lık" lafının hakkını veriyor. Note9'un kamerası yiyecek, hayvan ya da doğa gibi sahnelerin algılanmasında fazlasıyla hızlı. Bu yüzden kamerayı doğrultup ekrana dokunmanız yeterli; vakit kaybı yaşamıyorsunuz.

Soldaki fotoğraflar Galaxy S9 Plus ile, sağdakiler ise Note9 kullanılarak çekildi.

Yukarıda göreceğiniz gibi, soldaki fotoğraf yeterli bir renk reprodüksiyonuna ve ayrıntıya sahip. Ancak sağdakiyle karşılaştırıp ortalama bir kullanıcının gözüyle olaya baktığımızda, biraz daha geride kalıyor. Bu yüzden sağdakinin arkaplanda bir Yapay Zeka (AI) çalıştırdığını rahatlıkta söyleyebiliriz.

Kamerayı bir insana doğrulttuğumuzda ise, bir öncekine göre biraz daha "farklı bir farkla" karşılaşıyoruz. Burada sağdaki fotoğraf daha fazla satürasyona sahipken yüzdeki bazı detaylar net biçimde görünmüyor. Yani her zaman Yapay Zeka'nın harika biçimde çalışmasını beklemememiz gerekiyor. Ancak zaten istenilen vakitte kapatabiliyorsunuz.

Galaxy Note9: Yapay Zekalı vs Yapay Zekasız

Şimdi de karşılaştırmamıza farklı bir mantıkla yaklaşıyoruz. Note9'un kamerasında yazılımsal olarak Yapay Zeka'yı kapattığımızda ne gibi farklar ortaya çıkıyor? Soldaki fotoğraflar AI olmadan çekilirken, sağdakiler AI'lı şekilde çekildi.

Burada da benzer bir sonuçla karşılaşıyoruz. AI genelde fotoğrafları keskinleştirirken renk repordüksiyonunu güçlendiriyor.

Nihai Karar: Yapay Zeka Gerçekten Fark Oluşturuyor mu?

Her ne kadar Yapay Zeka renkler ve netlik konusunda yardımcı olsa da, süper ötesi farklar beklemek doğru olmaz. Ancak bu, fotoğraflarınızın daha iyi çıkacağı gerçeğini de değiştirmiyor.