Galaxy S9 Yerine Galaxy Note9'u Tercih Etmeniz İçin 6 Neden

Samsung'un son amiral gemisi Galaxy Note9, başarılı tasarımı ve etkileyici özellikleri ile Android dünyasına sağlam bir giriş yaptı. Ancak kimi kullanıcıların seçenekleri arasında hala Galaxy S9 da mevcut. Peki en mantıklı tercih hangisi?

Android cihazları tercih eden kullanıcılar için pek çok farklı marka ve model seçeneği var. Ancak Samsung, en çok tercih edilen markalardan biri ve her sene yeni amiral gemileriyle kullanıcıların seçeneklerini çoğaltıyor. Tabii ki bu durum Samsung cihazların da kendi içlerinde bir yarışa girmesine sebep oluyor. Yeni bir telefon almayı düşünenler için, Galaxy S9'dansa Note9'u tercih etmelerini sağlayacak 6 sebebi listeledik.

Ekran Boyutu

Telefonlarımızın kullanım alanları genişledikçe ekran boyutu da eskiye oranla çok daha önemli bir hal aldı. Artık 'neredeyse çerçevesiz' telefonlar lider konumunda ve ekran boyutu büyük olan yarışa bir adım önde başlıyor. Galaxy Note9 6.4 inç ekranıyla, 5.8 inç'lik S9'u bu anlamda geride bırakıyor.

Batarya Kapasitesi

Batarya da tıpkı ekran gibi, telefon alırken en çok dikkat ettiğimiz konulardan biri. Galaxy Note9, 4000-mAh bataryası ile 3000-mAh bataryalı S9'u bu anlamda da geride bırakıyor. Eğer daha büyük bir batarya sizin için önemliyse, Note9'u tercih etmek daha mantıklı olacaktır.

Depolama Alanı

Galaxy S9, 64 GB dahili hafızaya sahip ve microSD desteği ise 400 GB'a kadar ek hafıza alanı sunuyor. Ancak Galaxy Note9, bu konuda da hayli önde. Cihazın dahili hafızası 128 GB ve microSD ile 512 GB ek hafıza alanı kullanılabiliyor.

RAM

Samsung Galaxy S9, 4 ve 6 GB RAM seçenekleri ile satışa sunulmuş durumdayken Note9'da 6 ya da 8 GB RAM arasında tercih yapabiliyorsunuz. Özellikle mobil oyunlara düşkün kullanıcılar için RAM oldukça kritik ve tabii ki aynı zamanda telefonun performansı için de RAM hayli önemli. Bu sebeple de Note9 çok daha iyi bir seçenek.

S Pen

S Pen, Note serisini S serisinden ayıran en önemli özelliklerden biri. Note9'da da su altında çalışabilen, kısa sürede şarj olan ve oldukça kullanışlı görünen bir S Pen mevcut bildiğiniz üzere. Bu da Note9'a S9 karşısında bir artı daha katan önemli bir özellik ve telefonunu not almak ya da çizim yapmak için yoğun olarak kullanacak kişiler için de bir tercih sebebi.

Android Sürümü

Her iki telefonun da Android Pie'ı desteklediğini biliyoruz ancak Galaxy S9 Android 8.0 Oreo ile kutudan çıkarken, Note9 Android 8.1 ile geliyor. Her ne kadar büyük bir fark olmasa da daha üst sürüm ile gelen cihazı seçmek her zaman en mantıklısı diyebiliriz.