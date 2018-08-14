Samsung Galaxy Note9 vs Galaxy S9 Plus: Hangisini Almalı?

Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy Note9, Android dünyasının en iyi cihazlarından biri. Teknik özellikler bakımından ona oldukça yakın olan Galaxy S9 Plus ise hala iyi bir tercih. Peki bu iki cihaz arasında kalanlar hangisini almalı?

Altı ayda bir yeni amiral gemisi cihaz tanıtan Samsung, yılın iki farklı döneminde farklı cihazlarla karşımıza çıkıyor. Yıllardır en tepe Samsung modelleri olan Galaxy S ve Note serisi cihazları, genellikle birbirinden aşırı derecede farklı özellikler sunmuyor. Bu yıl Galaxy S9 Plus ile Note9 arasındaki fark ise oldukça az, ancak yine de Note9 tercih etmek için bazı sebepler var. Şu an yeni bir telefon arayışındaysanız ve bu iki model arasında kaldıysanız, bu haberimiz karar vermenize yardımcı olabilir.

Kimler Galaxy Note9 Almalı?

Donanımsal özelliklere bakıldığında S9 Plus ile neredeyse aynı altyapıya sahip olan Note9, günümüzün 'en iyi' Android cihazını almak isteyenler için birkaç küçük detayla S9 Plus'ın önüne geçiyor. 4000 mAh seviyesindeki bataryasıyla S9 Plus'tan %14 daha fazla pil ömrü sunan Note9, depolama seçenekleriyle de bir adım öne çıkıyor. 512 GB'a ek olarak 512 GB'a kadar hafıza kartı desteğiyle toplamda 1 TB'a kadar depolama imkanı sunan Note9, bu konuda tüm rakiplerinin önüne geçiyor. Ayrıca 512 GB'lık versiyon 8 GB RAM'e sahip, bu da S9 Plus'a göre küçük bir artı olarak görünüyor; ancak 6 GB fazlasıyla yeterli.

Sıkı bir Note kullanıcısıysanız Galaxy S9 Plus sizin için uygun olmayabilir. Önceki Note modellerinden alıştığınız S Pen'in bulunmaması, sizin için büyük bir eksiklik gibi görünebilir, ki öyle. Kısacası eski bir Note5 veya Note8 kullanıcısı iseniz Note9'a yükseltmek çok daha mantıklı olacaktır. S9 Plus'a kıyasla Note9 seçmenin birkaç farklı sebebi olsa da bu konuda Note9'un en büyük avantajı S Pen olarak öne çıkıyor.

Kimler Galaxy S9 Plus Almalı?

Depolama, batarya ve S Pen gibi önemli avantajları bulunan Note9, genel anlamda S9 Plus ile aynı özellikleri taşıyor. Kullanılan hızlı şarj teknolojisi, butonlar, kulaklık ve USB-C girişleri, stereo hoparlörler, IP68 sertifikası ve hatta kameralar bile tamamen aynı. Note9'da yer alan bazı 'akıllı kamera özellikleri' dikkat çekse de bu özellikler pek farklılık oluşturmuyor.

Galaxy S9 Plus'ın Note9'a göre 0.2 inç daha küçük olan ekranı, günlük kullanımda hiçbir eksiklik hissettirmiyor. Ekran kalitesi anlamında zaten akıllı telefon dünyasındaki en üst düzey özellikleri barındıran iki cihaz da bu konuda hiçbir sorun yaşatmayacaktır.

Hangisini Almalısınız?

S Pen, 512 GB depolama alanı ve %14 daha büyük bir bataryaya ihtiyacınız varsa Note9 iyi bir tercih olacaktır. Ancak bu özelliklere ihtiyacınız yoksa nispeten daha ucuz olan Galaxy S9 Plus'ı tercih etmeniz daha akıllıca bir hamle olur. Tabii en yenisine sahip olmak istiyorsanız, maddi anlamda da bir sorununuz yoksa Note9 da çok iyi bir seçim olacaktır.