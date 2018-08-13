Galaxy F, Beklediğimizden Erken Tanıtılabilir

Galaxy F olarak adlandırılması beklenen Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu, şirketin 'dünyada ilk olma' takıntısı yüzünden beklenenden çok daha erken bir tarihte tanıtılabilir.

Samsung’un katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığına dair dedikodular iki yıldır ortalıkta dolaşıyor ancak bugüne kadar tek bir prototip görme şansımız dahi olmadı. Samsung Mobile CEO’su DJ Koh, ilk kez geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen Galaxy S9 lansmanı sonrasında katlanabilir akıllı telefon konusunda kesin açıklamalarda bulundu ve cihazın 2018’in sonunda ya da 2019’un başında tanıtılacağını söyledi.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Galaxy Note9 etkinliğinden sonra da basın ile bir araya gelen DJ Koh, katlanabilir akıllı telefon için ‘‘Tüketiciler tarafından kabul gören ve sevilen yenilikler geliştirmeye odaklandık.’’ derken, ZDNet’e göre Koh, katlanabilir akıllı telefon için ‘Dünyanın İlk’ sıfatını kaybetmek istemediklerini de dile getirdi. Koh, Galaxy S9 tanıtımından sonra gerçekleştirdiği açıklamada ilk değil en iyi olmak istediklerini dile getirmişti.

DJ Koh, Galaxy Note9 lansmanı sonrası gerçekleştirdiği açıklamada kalite ve dayanıklılık konusundaki sıkıntıları aşmayı başardıklarını, lansman tarihinin fazla uzak olmadığını dile getirmişti. Bu da şu anlama geliyor; Samsung, dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu tanıtmak için yarıştığı Huawei, LG gibi rakiplerini geride bırakmak için lansman tarihini öne çekmeye çalışıyor. Ancak sadece bir sıfat için böylesine büyük bir risk almaya değer mi?

LG ve Huawei’nin katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalıştıkları biliniyor. Fakat her iki firmanın da ne aşamada oldukları ve cihazlarını ne zaman tanıtabilecekleri koca bir soru işareti. Samsung ise katlanabilir akıllı telefon konusunda ciddi bir yol katetti ve artık cihazı son tüketiciye ulaştırmaya hazırlanıyor. Şirketin sadece bir sıfat için lansman tarihini öne çekmeye çalışması, Galaxy Note7 faciasını yeni yeni unutturan şirketin başını ciddi şekilde ağrıtabilir.