  • Samsung Galaxy S10 Ailesinin Fotoğrafları Yayınlandı

Samsung Galaxy S10 Ailesinin En Gerçekçi Fotoğrafları Yayınlandı

1 dk okuma süresi
29
13
6
4
0
Bu zamana kadar Samsung’un yeni amiral gemilerine ait birçok farklı görsel gördük, ancak bu görsellerin en gerçekçileri bugün yayınlandı.

Yaptığı sızıntılarla ünlü Evan Blass, bugün açığa çıkardığı fotoğraflar aracılığıyla kafamızda net bir görsel oluşturdu. Serinin nispeten ucuz telefonu S10e’nin arkada iki, önde bir kameraya sahip olduğu da sızıntıların sonucunda ortaya çıktı. Tüm bunların yanı sıra cihazın diğer iki telefonun aksine düz bir ekranla geleceği de öğrenildi.
İLGİLİ HABER

Samsung, Galaxy S10'u Ön Siparişle Alanlara Galaxy Buds Hediye Edecek

ABD’de Snapdragon 855 işlemcisinin yanı sıra 3.100 mAh’lik bir bataryayı bünyesinde barındıracak cihaz 5,8 inçlik Super AMOLED bir ekranla satışa sunulacak ve 6 GB RAM’in yanı sıra 128 GB’lık bir dahili depolamayı da kullanıcılara sağlayacak.
İLGİLİ HABER

Samsung'un Güneş Gibi Parlayan Kanarya Sarısı Galaxy S10e Konsepti Ortaya Çıktı

Galaxy S10’u da görebildiğimiz fotoğraflarda cihazın 6,1 inçlik Super AMOLED bir ekranla geldiğini söyleyebiliriz. Snapdragon 855’ten gücünü alan cihaz 6 GB RAM / 128 GB dahili depolama ve 8 GB RAM / 512 GB dahili depolama olarak iki seçenek halinde kullanıcılara sunulacak. 3.400 mAh’lik bir bataryaya bünyesinde yer verecek cihaz, arkada üç, önde ise iki adet kameraya sahip olacak.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/New-Samsung-Galaxy-S10-renders-are-free-of-watermarks_id113545
Etiketler: samsung, Galaxy S10
29
13
6
4
0
Emoji İle Tepki Ver
29
13
6
4
0