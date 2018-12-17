Samsung Galaxy S10'un Ekran Deliği Çok Büyük Olmayacak

Samsung Galaxy A8S'in endişe veren ön kamera deliğinin Galaxy S10 için ne kadar büyük olacağı tartışmaları hız kazandı.

Ekrana gömülü ön kamerasıyla duyurulan Samsung Galaxy A8S'in 'deliği' birçokları tarafından fazla büyük bulunmuştu. İşin açıkçası bütüne baktığımızda oldukça estetik duran telefonun şıklığını bir miktar bozan bu deliğin Galaxy S10'da da bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hal böyleyken cihazın estetiği konusunda ciddi kaygılar var. Buna karşın Samsung cephesinden gelen son haberler, ön paneldeki deliğin çok da can sıkmayacağı yönünde. Aşağıda göreceğiniz fotoğrafın, Samsung Galaxy S10 için tasarlanmış bir koruyucu film olduğu belirtiliyor.

Gördüğünüz üzere neredeyse Galaxy A8S'in yarısı çapında bir delikle karşı karşıyayız. Her ne kadar küçük bir detay gibi görünse de insanlar binlerce lira vererek satın aldıkları telefonda estetiğe çok fazla önem verebiliyorlar. 5.8, 6.1 ve 6.4" boyutunda üç ayrı model olarak piyasaya çıkması beklenen Galaxy S10'ların hepsinde Infinity-O ekran bulunacak. Ekrandaki deliğin yanı sıra, tıpkı Galaxy A8S gibi telefonda 3.5 mm jak girişinin yer almayacağına kesin gözüyle bakılıyor.