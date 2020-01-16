Samsung Galaxy S20'nin Kaç GB RAM'e Sahip Olacağı Belli Oldu

Samsung’un bu senenin şubat ayında tanıtacağı düşünülen S serisinin en yeni üyeleri S20 ailesinden Galaxy S20’nin bazı özellikleri belli oldu. Cihaz, tıpkı S20 Ultra ve S20+ gibi 12 GB RAM’e sahip olacak.

Samsung S20 ailesinin en satın alınabilir üyesi olan Samsung Galaxy S20’nin özellikleri ortaya çıktı. 6,2 inçlik bir ekrana sahip olacak olan bu cihazın model numarasıysa geçtiğimiz hafta FCC’de ortaya çıkan model numarasıyla aynı: SM-G981U.

Donanım özellikleri

Gücünü Snapdragon 865 ya da Exynos 990’dan alacak olan Galaxy S20, Geekbench’te ortaya çıkan verilere göre 12 GB RAM’e sahip olacak. Ortaya çıkan bu bilgi, ayrıca Samsung Galaxy S20 ailesindeki tüm cihazların 12 GB RAM’e sahip olacağı yönündeki dedikoduları da doğrulamış oluyor.

Cihazın Geekbench puanı, SM-G986U model numarasını taşıyan Galaxy S20+’a göre doğal olarak düşük. Ancak bu puanların, halen geliştirilen ve satış öncesi cihazlarla elde edildiğini göz önüne alırsak bu puanlara çok da itimat edilmemesi gerektiğini söyleyebiliriz.

İşlemcilerin farkları

Telefonun özelliklerine geri dönecek olursak cihazın boyutu 151,7 x 69,1 x 9,1 mm olacak. Şu an için cihazın Snapdragon 865 işlemcili modeli ortaya çıktı. Bir kıyaslama yapılabilmesi için Exynos 990 işlemcili modelin de ortaya çıkmasını beklememiz gerekecek.

Samsung’un kendi işlemcisi ile Qualcomm Snapdragon işlemcisinin arasındaki fark ise modemde ortaya çıkıyor. Samsung’un kendi işlemcisi olan Exynos’ta 5G modem desteği bulunacak, Snapdragon 865’te ise X55 modem yer alacak.

Exynos 990, Snapdragon 865, Snapdragon 865+ ve Apple’ın son nesil işlemcisi A13’ün donanım özelliklerine ve aralarındaki farka yukarıdaki kıyaslama tablosundan ulaşabilirsiniz. Peki, sizce bu dört işlemci arasından öne çıkanı hangisi? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.