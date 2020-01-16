Galaxy S20'nin Boyutları, Amiral Gemileri ile Kıyaslandı

Samsung, önümüzdeki ay düzenleyeceği Unpacked 2020 etkinliğinde çok merak edilen Galaxy S20 serisini tanıtacak. XDA Developers topluluğundan bir üye, cihazların taslak çizimlerini 3D yazıcı ile çıkarttı ve mevcut amiral gemisi modellerinin boyutları ile karşılaştırdı.

Samsung Galaxy S20 ailesinin üzerindeki gizemin kalkmasına artık günler kaldı. Güney Koreli şirket, 11 Şubat tarihinde ABD’nin San Francisco kentinde düzenleyeceği Unpacked 2020’de yeni amiral gemilerini tüm dünyaya tanıtacak.

Bazı raporlar, söz konusu etkinlikte üç modelin tanıtılacağını söylerken, bazıları ise tam beş farklı amiral gemisi modeli göreceğimizi iddia ediyor. Her halükarda üç modelin cepte olduğunu söyleyebiliriz: Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra.

Samsung Galaxy S20'nin tasarımı böyle olacak:

Bugün, mobil yazılım geliştirme topluluğu XDA Developers’ın bir üyesi, Galaxy S20 modellerinin taslak çizimlerini 3D yazıcı ile çıkarttı ve mevcut amiral gemisi modellerin boyutları ile karşılaştırdı. Öncelikle Samsung Galaxy S20 ile Galaxy S10 modellerini kıyaslayan üye, S20’nin daha uzun olmasına rağmen ergonomik tasarım ve 20:9 ekran sayesinde kullanımının daha kolay olduğunu söylüyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra ve OnePlus 7 Pro

Galaxy S20+ ila Galaxy S10+ karşılaştırmasında da aynı durumun söz konusu olduğu söylenebilir. Form olarak selefinden bir tık daha büyük olan Galaxy S20+, bu sayede kullanıcılara çok daha iyi bir ekran deneyimi sağlayacak. Galaxy S20 Ultra ise kesinlikle bu üç model arasındaki en çekici cihaz olarak öne çıkıyor.

Galaxy Note 10'dan hatta OnePlus 7 Pro'dan bile daha büyük olması beklenen amiral gemisi, mevcut standartlara göre fazla iddialı olacak. Dilerseniz, Galaxy S20 serisinde görmeyi beklediğimiz tüm özelliklere buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy S20 ile Galaxy S10 serilerinin boyutlarının karşılaştırıldığı video: