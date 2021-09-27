Güney Koreli haber kaynağı DDaily, Samsung'un yaklaşmakta olan uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu Galaxy S21 FE ile ilgili dikkat çeken bir yazı paylaştı. İddiaya göre Samsung, çip krizi nedeniyle Galaxy S21 FE'yi iptal etti. Şirket bunun yerine, katlanabilir ekranlı telefonlarına yatırım yapmak istiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir Galaxy S21 FE isimli uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu ile gündemde. Galaxy S21 ailesinin bazı özelliklerinin kırpılmış ve bu sayede de fiyatı düşürülmüş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak bu telefon, normal koşullarda ekim ayında kullanıcılarla buluşacaktı. Ancak Güney Kore'den gelen haberler, Samsung FE serisi hayranlarını üzecek gibi görünüyor.

Galaxy S21 FE'nin 6,5 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekranla gelmesi, bu ekranın 120 Hz tazeleme sunması, 32 MP ön kameraya sahip olması ve 4.500 mAh'lık batarya ile kombine edilmesi bekleniyordu. Ancak Güney Kore merkezli haber kaynağı DDaily'ye göre bunların hiçbiri gerçek olmayacak. Çünkü iddiaya göre Samsung, ekim ayında düzenlemeyi planladığı Galaxy Unpacked etkinliğini iptal etti.

Galaxy S21 FE ile hiçbir zaman tanışamayabiliriz

Samsung'un Galaxy S21 FE'yi duyuracağı Galaxy Unpacked etkinliğinin iptal edilmesi, bu telefonun çıkış yapmayacağı anlamına geliyor. Yani Galaxy S21 FE ile hiçbir zaman tanışamayabiliriz. Böylesi bir durumun nedenlerine de değinen DDaily, Samsung'un çip kriziyle daha fazla mücadele edemediğini, üstelik Galaxy Z Flip3 satışlarının beklentilerin bile üzerinde olmasının Galaxy S21 FE'yi geri plana attığını söylüyor.

DDaily'nin haberine göre Samsung, aslında Galaxy S21 FE'yi üretip piyasaya sürebilir. Ancak üretim sürecinde kullanılacak çiplerin Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3'ün üretim sürecini sekteye uğratacağını düşünen şirket, bu yüzden bir tercih yapmış ve katlanabilir ekranlı telefonlarını seçmiş. Samsung'un konuyla ilgili yapacağı bir açıklama, konunun netleşmesini sağlayacak.