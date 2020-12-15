Samsung Galaxy S21'de S Pen Desteği Olacağı Doğrulandı

Teknoloji devi Samsung'un Galaxy S21 serisinde S Pen desteğine yer vereceği iddiaları bugün bir şirket yetkilisi tarafından üstü kapalı şekilde doğrulandı. TM Roh, paylaştığı yazıda yeni cihazlarda Galaxy Note'un özelliklerinden bazılarını göreceğimizi belirtti.

Bugüne kadar Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S21'in özelliklerine dair pek çok bilgi paylaşıldı. Bu bilgiler şirketin yeni serisinin kullanıcılara yeni bir tasarım ve daha iyi bir performans sunacağına işaret ediyordu. Ancak seri için en büyük yeniliklerden birisi aslında Galaxy Note serisinden gelecek S Pen desteğiydi.

Bildiğiniz üzere Samsung, akıllı telefonunuzda çizim yapmak ve not almak gibi pek çok işlevi yerine getirmenizi sağlayan S Pen desteğini yalnızca Galaxy Note serisinde sunuyordu. Bu destek, Note serisi ve S serisi kullanıcılarını ayıran ana özelliklerden birisiydi. Fakat Samsung'un S Pen desteğini Galaxy S21 serisinde sunacağı pek çok habere konu oldu.

S Pen desteğinin olacağı neredeyse kesinleşti:

Bugünse Samsung'un Mobil İletişim Başkanı TM Roh, Samsung'un kendi sitesinde bir yazı yayınladı. TM Roh'un yazısı, 2021 yılında Samsung'un hayatımıza katacağı yeni inovasyonlara yer veriyordu. En önemlisi yazıda Samsung Galaxy S21 serisini S Pen desteğine sahip olacağına dair üstü kapalı bir doğrulama yer alıyordu:

"Galaxy Note deneyiminin insanların en sevdiği yönlerine de dikkat ediyor ve en sevilen özelliklerinden bazılarını serimizdeki diğer cihazlara eklemekten heyecan duyuyoruz."

TM Roh'un paylaştığı bu cümle, pek çok kişi tarafından Samsung'un Galaxy S21 serisinde S Pen desteğine vereceği iddialarının doğrulanması olarak yorumlandı. TM Roh, Galaxy Note serisindeki hangi özelliğin hangi cihazlara ekleneceğini kesin olarak belirtmemiş olsa da içinde bulunduğumuz zaman dilimi bu yorumlamanın haklı bir yorumlama olduğunu gösteriyor.

Daha önce yaptığımız haberlerde Samsung'un Galaxy S21 serisini 2021'in ocak ayında, yani bundan birkaç hafta sonra tanıtmasının beklendiğini söylemiştik. Hatta bu iddiaya ek olarak kesin bir tarih verildiğini, o tarihin de 14 Ocak olduğunu belirtmiştik. Zaman bu kadar yakın olunca Samsung'dan heyecan verici açıklamalar peşi sıra gelmeye başladı. Son olarak şirket, yeni seride bizi karşılayacak Exynos 2100 serisi için bir video paylaşmıştı.