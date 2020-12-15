Samsung, yeni amiral gemilerinde göreceğimiz Exynos 2100 işlemcisi için bugün beklentileri üst düzeye çıkaran bir video paylaştı. Şirket, videonun açıklama kısmında hayranlarının desteğini kazanmanın önemine değindi.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlarını dünyadaki çoğu pazarda Exynos işlemcisiyle satıyor. Fakat bu işlemciler özellikle son modellerde Samsung kullanıcılarının tepkisini topluyor. Kullanıcılar, Exynos işlemcilerin Snapdragon işlemcileri kadar iyi performans sunamadığı konusunda şikâyetlerini sayısız kez dile getirmişti.

Bugüne kadar gördüğümüz bazı haberlerdeyse Samsung'un Exynos konusunda bir şeyler yapmaya başlayacağına işaret ediyordu. 2021 yılının amiral gemilerinde göreceğimiz işlemci hakkında henüz kesin bir şey söyleyemesek de Samsung, kullanıcılarının beklentilerini karşılamayı hedeflediğini gösteren bir tanıtım videosu paylaştı.

Samsung'dan Exynos farkındalığı:

Resmi Samsung YouTube kanalından paylaşılan 'Exynos: Thank You (Exynos: Teşekkürler)' isimli video, bir kişinin yer aldığı 4 dakikalık kısa süreli bir animasyondu. Şirket, videonun açıklama kısmında Exynos ekibine teşekkürlerini ileterek şu ifadelere yer verdi:

"2020 yılı hem kişisel hem de küresel anlamda pek çok zorlukla dolu bir yıl olarak hatırlanacak olsa da aynı zamanda insanlara hayatımızda neyin önemli olduğunu düşünmelerini sağlayacak zaman verdi. Bu kişisel değerleri yeniden keşfederken ailemiz ve arkadaşlarımızla birlikte yaşadığımız her değerli anı yaşatmayı ve içsel gücümüze ve hayatın zorluklarının üstesinden gelme yeteneğimize inanmayı öğrendik.

Aynı şey Exynos ekibi için de geçerli. Şimdi ilerlemek için hayranlarımızın desteğinin ne kadar önemli olduğunun daha önce hiç olmadığı kadar farkındayız. Ekibimizin yeteneklerine olan yenilenmiş güven sayesinde yepyeni bir mobil işlemci geliştirerek hayranlarımızın beklentilerini karşılama çabalarımızı yeniden odakladık."

Samsung'un bu sözlerinden anlayabileceğimiz üzere şirket, bu bir donanım parçası hakkında olsa bile hayranlarının desteğini kazanmanın ne kadar önemli olduğunun farkına vardı. Samsung'un bu paylaşımıyla birlikte aynı zamanda yeni Exynos 2100 işlemcisinden beklediğimiz performans da arttı. Şirket, belki de Snapdragon 888'e eş değer ya da bundan daha güçlü bir işlemciyle karşımıza çıkabilir.