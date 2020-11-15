Samsung Galaxy S21 Ailesinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni nesil amiral gemisi Galaxy S21'in bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Teknoloji devinin Galaxy S20 serisine göre yeni serisinde bir hayli iyileştirmeler yaptığı görülüyor.

Samsung'un yeni nesil amiral gemisi Galaxy S21'in çıkışına oldukça az bir süre kaldı. Tabii akıllı telefonlarda, özellikle bu tür amiral gemisi cihazlarda, çıkış tarihi yaklaştıkça telefonla ilgili bilgiler çeşitli kaynaklardan çıkmaya başlıyor.

Bu haberimizin konusu olan Galaxy S21'in de çeşitli özellikleri ortaya çıktı. Android Police, Galaxy S21 ile ilgili iddiaları birden çok kaynağına teyit ettirdiğini dile getiriyor ki bu da cihazın teknik özellikleri konusunda oldukça sağlam bilgiler olduğu anlamına geliyor. Peki, Galaxy S21'in özellikleri neler?

Galaxy S21 serisinin ortaya çıkan özellikleri

(Samsung Galaxy S21 render)

Galaxy S21 serisi, toplamda üç modelden oluşacak: Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra. Bu cihazların kod adlarıysa sırasıyla O1, T2 ve P3. Galaxy S21, plastik bir arka kapağa sahipken Galaxy S21 Ultra'nın arka tarafı cam olacak. Galaxy S21+'ta ise arka kapağın ne olacağı bilinmiyor.

Cihazın renk seçenekleri arasında en çok renk seçeneği Galaxy S21'de bulunacak. Bu üç cihazın renk seçenekleri ise şöyle:

Galaxy S21

Phantom Violet

Phantom Pink

Phantom Grey

Phantom White

Galaxy S21+

Phantom Silver

Phantom Black

Phantom Violet

Galaxy S21 Ultra

Phantom Black

Phantom Silver

Çıkıntılı kamera tasarımı Galaxy S21 serisinde de yer alacak. Örneğin çerçeve ve kamera çıkıntısı, cihazın rengine göre farklı renkte olacak. Galaxy S21 serisinde de iki farklı işlemci bulunacak: Snapdragon 875 ve Exynos 2100. Bildiğiniz gibi Samsung, ülkemizde Exynos işlemcili modelleri satışa sunuyor. Galaxy S21 serisindeki her telefonun bir de 5G modeli olacak.

Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra'nın batarya kapasiteleri sırasıyla 4.000 mAh, 4.800 mAh ve 5.000 mAh olacak. Bu üç modelin hepsinde en az 25 W hızlı şarj teknolojisi bulunacak. 6,2 inçlik Galaxy S21 ve 6,7 inçlik Galaxy S21+, FHD+ 120 Hz bir ekranla gelecek. Ultra varyantı ise 6,8 inç, WQHD+ LTPO ekrana sahip olacak. 1600 nit parlaklığa sahip olan Galaxy S21 Ultra, S Pen desteğiyle gelecek ancak kutudan S Pen çıkmayacak.

(Samsung Galaxy S21 Ultra render)

Galaxy S21 ve Galaxy S21+'ın kamera dizilimi Galaxy S20 serisindeki eşlenikleriyle benzer olacak. Cihazlarda 12 MP ana sensör, 64 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı sensör bulunacak. Galaxy S21 Ultra ise yeni bir kamera kurulumuna sahip. S21 Ultra'da 108 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş açılı sensör, bir adet 3x optik telefoto sensör ve bir adet 10x optik süper telefoto sensör.

Cihazlarda bulunan bu kameraların hepsi 4K 60 FPS kayıt desteği sunacak. Ayrıca ışık durumuna göre cihaz, 30 FPS ve 60 FPS arasında otomatik geçiş yapacak. Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'da Ultra Geniş Bant (Ultra Wide Band) desteği bulunacak. Bu özellik, Samsung'un henüz kullanıma sunulmamış SmartThings etiketlerinde kullanılabilecek.

Ayrıca Samsung, cihazlarında önemli geliştirmeler yaparken daha rekabetçi olabilmek için fiyatlarda düşüşe gidecek. Ancak Samsung'un fiyatları ne kadar kıracağı ve S21 serisinin fiyat etiketlerinin ne olacağı henüz bilinmiyor.

Samsung Galaxy S21 serisi teknik özellikleri

Galaxy S21 özellikleri:

Ekran: 6,2 inç FHD+ LTPS 120 Hz

6,2 inç FHD+ LTPS 120 Hz İşlemci: Snapdragon 875 / Exynos 2100

Snapdragon 875 / Exynos 2100 RAM: (Henüz bilinmiyor)

(Henüz bilinmiyor) Depolama: (Henüz bilinmiyor)

(Henüz bilinmiyor) Arka kamera: 12 MP + 12 MP + 64 MP

12 MP + 12 MP + 64 MP Ön kamera: (Henüz bilinmiyor)

(Henüz bilinmiyor) Batarya: 4.000 mAh

4.000 mAh İşletim sistemi: Android 11 temelli One UI 3.1

Android 11 temelli One UI 3.1 Renk seçenekleri: Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Grey, Phantom White

Galaxy S21+ özellikleri:

Ekran: 6,7 inç FHD+ LTPS 120 Hz

6,7 inç FHD+ LTPS 120 Hz İşlemci: Snapdragon 875 / Exynos 2100

Snapdragon 875 / Exynos 2100 RAM: (Henüz bilinmiyor)

(Henüz bilinmiyor) Depolama: (Henüz bilinmiyor)

(Henüz bilinmiyor) Arka kamera: 12 MP + 12 MP + 64 MP

12 MP + 12 MP + 64 MP Ön kamera: (Henüz bilinmiyor)

(Henüz bilinmiyor) Batarya: 4.800 mAh

4.800 mAh İşletim sistemi: Android 11 temelli One UI 3.1

Android 11 temelli One UI 3.1 Renk seçenekleri: Phantom Silver, Phantom Black ve Phantom Violet

Galaxy S21 Ultra özellikleri: