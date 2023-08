Samsung Galaxy S24 ailesinin ekran boyut ve çözünürlükleri ortaya çıktı. Samsung gelecek yıl, çok da heyecanlandırmayacak gibi görünüyor. Ancak Galaxy S24+, önemli bir değişim görecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2024 yılının ilk aylarında gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S24 ailesini tanıtacak. Böylelikle şirketin en yeni amiral gemisi telefonlarıyla tanışma imkânı yakalayacağız. Ancak şimdiden, bu telefonlarla ilgili bazı bilgiler gelmeye başlamış durumda.

Akıllı telefon sektörünün ünlü sızıntı kaynaklarından Ice Universe, yaklaşmakta olan modellerin ekranlarına ilişkin önemli bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda ekran boyutları ve çözünürlükleri gibi önemli bilgiler yer alıyor. Eğer bu sızıntı doğruysa, Samsung'un bu yıl en azından ekran boyut ve çözünürlüğü açısından çok da heyecanlandırmayacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S24 ailesinin ekran boyut ve çözünürlükleri böyle olacak:

Model Ekran Boyutu Ekran Çözünürlüğü Galaxy S24 6.2 inç FHD (1080p) Galaxy S24+ 6.7 inç WQHD (2K) Galaxy S24 Ultra 6.8 inç WQHD (2K)

Ice Universe tarafından gündeme getirilen iddianın en dikkat çeken yanı, Plus modeldeki çözünürlük değişimi olacak gibi görünüyor. Şirket, yıllardır Plus modelde FHD çözünürlük tercih ediyordu. Bu yıl bu durum değişecek gibi görünüyor. Eğer bu iddia gerçek olursa, Galaxy S24 ailesinde Plus modelin ön plana çıktığını görebiliriz.

Galaxy S23 ailesinin ekran boyut ve çözünürlüğü nasıldı?

Model Ekran Boyutu Ekran Çözünürlüğü Galaxy S23 6.1 inç FHD Galaxy S23+ 6.6 inç FHD Galaxy S23 Ultra 6.8 inç WQHD

Peki siz bu iddia ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Galaxy S24 ailesi heyecanlandırmaya başladı mı? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.