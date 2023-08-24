Samsung Galaxy S24 Ultra'nın ekran tasarımıyla ilgili bazı bilgiler sızdırıldı. İddialara göre Samsung bu yıl, geçtiğimiz yıla kıyasla daha kalın çerçeveler tercih edecek ancak ekran parlaklık değeriyle mest edecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2024'ün ilk aylarında gerçekleştirmesi muhtemel Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S24 ailesini tanıtacak. Şirketin yeni amiral gemisi telefonlarında en çok merak edilen model, Samsung Galaxy S24 Ultra olacak. Gelen son haberlerse bu telefonun tasarım açısından hayal kırıklığı yaratabileceğini gözler önüne seriyor. Zira iddialara göre Samsung, önümüzdeki yıl piyasaya süreceği en güçlü akıllı telefonda oldukça kalın çerçevelere sahip bir ekran paneli tercih edecek.

Akıllı telefon sektörünün ünlü sızıntı kaynaklarından Ice Universe, Galaxy S24 Ultra ile ilgili edindiği son bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamalara göre bu akıllı telefonda yüzde 88 ekran/gövde oranı bulunacak. Somutlaştırmak adına; Samsung'un bu oranı en son Galaxy S10'da gördüğünü söylemek gerek. Galaxy S23 Ultra'da bile yüzde 89,9'luk ekran/gövde oranı var.

Samsung Galaxy A54'tekine benzer bir çerçeve alanı ile karşılaşılacak

Ice Universe tarafından yapılan paylaşıma göre Samsung Galaxy S24 Ultra'nın üst ve alt çerçevesi 3 milimetre, sol ve sağ taraftaki çerçeveler ise 3.42 milimetre kalınlıkta olacak. Bugün bir teknoloji perakendecisine gidip Samsung Galaxy A54'ün çerçeve boyutlarını incelerseniz, Galaxy S24 Ultra'da nasıl bir çerçeve bulunacağını daha iyi anlayabilirsiniz. En azından Ice Universe'ün iddiasına göre...

Ama...

*Samsung Galaxy S24 Ultra, iddialara göre yuvarlatılmış köşelere sahip olacak.

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın ekran tasarımı eleştirilere açık olsa da performans açısından daha farklı bir durum ile karşılaşacağız. Kaynağımıza göre Samsung Galaxy S24 Ultra, 2.200 nit maksimum parlaklık değeri ile göz alıcı bir deneyim sunacak. Merak edenler için açıklayalım; Galaxy S23 Ultra'da 1.750 nit, iPhone 14 Pro ailesinde ise 2.000 nit maksimum parlaklık değerleri bulunuyordu. Tasarımdan kaybeden Samsung, tepe parlaklık değeri ile tüketicinin aklını çelmeye çalışacak gibi görünüyor.