Gelecek yılın amiral gemisi modelleri olacak Samsung Galaxy S24 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni serinin depolama ve RAM seçenekleri ile renk alternatifleri ortaya çıktı.

2023 yılının sonu gelirken teknoloji firmaları da birer ikişer gelecek yılın ürünlerine hazırlanıyor. Samsung da yakın zamanda 2024 yılının amiral gemisi akıllı telefonları Samsung Galaxy S24 serisini tanıtacak. Tanıtım tarihi yaklaştıkça seri hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Son ortaya çıkan bilgiler arasında bu modellerin RAM, depolama ve renk seçenekleri bulunuyor.

Tüm opsiyonların belgesi sızdırıldı

Bazı bölgelerde Snapdragon 8 Gen 3, bazı bölgelerde ise Exynos 2400 işlemci ile piyasaya sürülmesi beklenen ve bu yıl zam yapmayarak satışlarını arttırmayı amaçlayan Samsung'un çok şey beklediği bu modellerin RAM ve depolama bilgileri ile renk seçenekleri, X'te Tech_Reve hesabından paylaşıldı. Bu sızıntıya göre Samsung Galaxy S24 serisinin varyantları şu şekilde olacak

Galaxy S24 serisinin renk seçenekleri:

Gri

Siyah

Menekşe

Sarı

Galaxy S24

RAM Depolama 8 GB RAM 128 GB 8 GB RAM 256 GB

Galaxy S24+

RAM Depolama 12 GB 256 GB 12 GB 512 GB

Galaxy S24 Ultra

RAM Depolama 12 GB 256 GB 12 GB 512 GB 12 GB 1 TB

Not: Bu modelde de aynı renk seçenekleri sunulacak olsa da Samsung'un çevrim içi mağazasında farklı renk alternatifleri bulunabilir.

Şimdiye kadar ortaya atılan iddialara göre Galaxy S24 Ultra, 200 MP'lik bir ana arka kamera, 12 MP ultra-geniş açı sensörü, 50 MP 5x telefoto kamera ve 10 MP 10x telefoto lensiyle gelecek. Yine Tech_reve ise 10 MP telefoto yerine 50 MP periskop telefoto lenslerin kullanılacağını iddia etmişti.

Yeni Samsung Galaxy S24 serisinin 17 Ocak 2024'te gelmesi bekleniyor.