2023 yılının sonu gelirken teknoloji firmaları da birer ikişer gelecek yılın ürünlerine hazırlanıyor. Samsung da yakın zamanda 2024 yılının amiral gemisi akıllı telefonları Samsung Galaxy S24 serisini tanıtacak. Tanıtım tarihi yaklaştıkça seri hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Son ortaya çıkan bilgiler arasında bu modellerin RAM, depolama ve renk seçenekleri bulunuyor.
Tüm opsiyonların belgesi sızdırıldı
Bazı bölgelerde Snapdragon 8 Gen 3, bazı bölgelerde ise Exynos 2400 işlemci ile piyasaya sürülmesi beklenen ve bu yıl zam yapmayarak satışlarını arttırmayı amaçlayan Samsung'un çok şey beklediği bu modellerin RAM ve depolama bilgileri ile renk seçenekleri, X'te Tech_Reve hesabından paylaşıldı. Bu sızıntıya göre Samsung Galaxy S24 serisinin varyantları şu şekilde olacak
Galaxy S24 serisinin renk seçenekleri:
- Gri
- Siyah
- Menekşe
- Sarı
Galaxy S24
|RAM
|Depolama
|8 GB RAM
|128 GB
|8 GB RAM
|256 GB
Galaxy S24+
|RAM
|Depolama
|12 GB
|256 GB
|12 GB
|512 GB
Galaxy S24 Ultra
|RAM
|Depolama
|12 GB
|256 GB
|12 GB
|512 GB
|12 GB
|1 TB
Not: Bu modelde de aynı renk seçenekleri sunulacak olsa da Samsung'un çevrim içi mağazasında farklı renk alternatifleri bulunabilir.
Şimdiye kadar ortaya atılan iddialara göre Galaxy S24 Ultra, 200 MP'lik bir ana arka kamera, 12 MP ultra-geniş açı sensörü, 50 MP 5x telefoto kamera ve 10 MP 10x telefoto lensiyle gelecek. Yine Tech_reve ise 10 MP telefoto yerine 50 MP periskop telefoto lenslerin kullanılacağını iddia etmişti.
Yeni Samsung Galaxy S24 serisinin 17 Ocak 2024'te gelmesi bekleniyor.