JerryRigEverything kanalı, Samsung Galaxy S25 Edge'i parçalarına ayırdı. Böylelikle telefonun iç yapısında neler yapıldığı gün yüzüne çıkmış oldu. Samsung, Galaxy S25 Edge için büyük oranda bataryadan fedakârlık etmiş durumda.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un geçtiğimiz ay duyurduğu ultra ince telefonu Galaxy S25 Edge, parçalarına ayrıldı. Parçalarına ayırma konusunda en bilindik YouTube kanallarının başında gelen JerryRigEverything tarafından yapılan çalışma, telefonun iç yapısını ve Samsung'un Galaxy S25 Edge'de nasıl bir yöntem tercih ettiğini gözler önüne serdi.

Paylaşılan videoya baktığımızda Samsung'un Galaxy S25 Edge'in inceliğini korumak için bazı dikkat çeken çalışmalar yaptığını görüyoruz. Bunların ilki, telefondaki titreşim motorunun oldukça ince olması. Ayrıca şirket, hoparlörün su almasını engelleyen koruma parçasını açılı bir şekilde tasarlamış. Tahmin edebileceğiniz üzere Galaxy S25 Edge, biraz ısı verildikten sonra vantuzla kolayca açılabiliyor. İç kısımda ise parçaları bir arada tutan çok sayıda vida bulunuyor.

Samsung Galaxy S25 Edge'in içi böyle görünüyor

JerryRigEverything'in videosu, Samsung'un Galaxy S25 Edge'de standart üretim tekniklerini kullanmaya devam ettiğini gözler önüne seriyor. Hatta şirket, 5,8 milimetrelik kalınlık için sadece bataryayı inceltmiş diyebiliriz. Telefonun işlemcisini buhar odası teknolojisiyle soğutan şirket, titanyum çerçevenin iç kısmında ise alüminyum kullanmış durumda.

Samsung Galaxy S25 Edge, kısa bir süre önce de sağlamlık testine girmişti:

Türkiye pazarına 71.499 TL'den başlayan fiyatlarla giren Samsung Galaxy S25 Edge, akıllı telefon dünyası için yeni bir sayfa açabilir gibi görünüyor. Ancak şu an bunu konuşmak için oldukça erken bir dönemdeyiz. Bakalım batarya kapasitesi gibi vazgeçilmez özelliklerden fedakârlık edilerek tasarlanan süper ince telefonlar, tüketicileri memnun etmeyi başarabilecek mi...

Samsung Galaxy S25 Edge'in parçalarına ayrıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz