Samsung'un yeni ince modeli Galaxy S25 Edge, sağlamlık videolarıyla ünlü bir YouTuber'ın sağlamlık testine girdi ve sonuçlar oldukça şaşırtıcı.

Samsung’un yepyeni amiral gemisi Galaxy S25 Edge, hem ultra ince hem de oldukça hafif. Bu yüzden bazı kullanıcılar, “Acaba bu telefon kolayca bükülür mü?” diye düşünüyordu. Sağlamlık testleriyle ünlü YouTuber JerryRigEverything, yeni yayımladığı videoda bu sorunun cevabını oldukça net bir şekilde verdi.

JerryRigEverything'in acımasız testlerine rağmen Galaxy S25 Edge ne çizildi ne büküldü ne de kırıldı. Hatta çakmakla 30 saniye boyunca ısıtıldığında bile ekranında kalıcı bir hasar oluşmadı. Telefonun ekranında kullanılan Dynamic AMOLED 2X, görünüşe göre beklenildiğinden daha dayanıklı.

Samsung Galaxy S25 Edge sağlamlık testi

Telefonun gövdesinde titanyum kullanıldığından, alüminyum çerçeveli modellere göre çok daha sağlam. Ön camda Gorilla Glass Ceramic 2, arka kısımda ise Gorilla Glass Victus 2 yer alıyor. Ayrıca IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı da dayanıklı.

Testte kullanılan Moh sertlik derecelerine göre ekran başta hafifçe çizilmeye başlarken, zamanla daha derin çizikler oluştu fakat bu testlerde bu, alışılagelmiş bir durum. JerryRigEverything videosunda telefonun özellikle bu kadar ince olmasına rağmen bu kadar dayanıklı olmasına şaşırdığını söylüyor. Hatta yeni iPad Pro’nun testte nasıl kolayca büküldüğünü hatırlatarak Galaxy S25 Edge’in ne kadar sağlam olduğunun da altını çiziyor.