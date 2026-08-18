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Samsung Galaxy S26 FE'nin Kanlı Canlı Videosu Sızdı: İşte Telefona Dair Bilinen Tüm Detaylar!

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Samsung'un önümüzdeki ay tanıtacağı yeni Galaxy S26 FE modelinin kanlı canlı videosu sızdırıldı.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Kanlı Canlı Videosu Sızdı: İşte Telefona Dair Bilinen Tüm Detaylar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung henüz Galaxy S26 FE modelini resmî olarak duyurmadı ancak cihazı yeni bir sızıntıda kanlı canlı bir şekilde görebiliyoruz.

Bir X kullanıcısı, FCC sertifikasyon sürecinden geçen telefonun kanlı canlı görüntülerini paylaştı. Sızdırılan görüntü, daha önce söylenti bazında kalan teknik özelliklerin ve tasarım detaylarının çoğunu doğrulamış oldu.

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Samsung Galaxy S26 FE'nin Kanlı Canlı Videosu Sızdı: İşte Telefona Dair Bilinen Tüm Detaylar!
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Galaxy S26 FE işte böyle görünecek:

Yayınlanan video, cihazın Android 17 işletim sistemi ve One UI 9 arayüzü ile çalıştığını gösteriyor. Arka kamera tasarımı ise Samsung'un bu yılki çizgisini sürdürüyor, lensler ayrı tekil çıkıntılar yerine oval bir ünite içerisinde bir arada yer alıyor.

Ekran tarafında 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED bir panel bizi karşılıyor. Cihaz, tıpkı önceki model Galaxy S25 FE'de olduğu gibi 4.900 mAh pil kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteğiyle geliyor.

Asıl dikkat çekici yenilik ise işlemci tarafında. Galaxy S26 FE, gücünü Exynos 2500 yonga setinden alıyor ve 12MP ekstra geniş açı kamerasında yeni bir sensör barındırıyor.

Geekbench performansı da ortaya çıktı

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Google Play Console veri tabanında SM-S741U model numarasıyla görünen cihazın Exynos 2500 işlemcisine Samsung Xclipse 950 grafik birimi eşlik ediyor. Ayrıca Geekbench testlerinde tek çekirdekte 2.426, çoklu çekirdekte ise 8.004 puan alan telefonun 8GB RAM, 1080 x 2340 ekran çözünürlüğü ve 450 DPI piksel yoğunluğuna sahip olduğu da kesinleşti.

Siyah, mor ve yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulması beklenen Galaxy S26 FE'nin, Eylül ayı başlarında Galaxy Tab S12 serisi ile birlikte tanıtılması planlanıyor.

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