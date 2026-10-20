Samsung, Galaxy S27 Serisini Beklenenden Çok Daha Erken Tanıtabilir!

Yeni bir iddia, Samsung'un Galaxy S27 serisi için farklı bir strateji izleyerek telefonları beklenenden çok daha erken tanıtabileceğini öne sürdü.

Samsung, her yıl olduğu gibi 2027’de de yeni amiral gemisi telefonlarını bizlerle buluşturacak. Galaxy S27 serisinden oluşacak bu modellerin yılın ilk çeyreği içinde tanıtılması bekleniyordu. Gelen yeni bigliler ise bu konuda daha fazla ayrıntıyı bizlerle buluşturdu.

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Normalde firmanın telefonları ocak sonunda veya şubatta tanıtması ve şubat ya da mart gibi piyasaya sürmesi bekleniyordu. Ancak gelen bilgiler, firmanın Galaxy S21 döneminde izlediği stratejiye benzer şekilde Galaxy S27 serisini beklenenden daha erken bir tarihte sahneye çıkarabileceğini öne sürdü.

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Ocak başında tanıtılabilir

Samsung sızıntıları konusunda sağlam bir geçmişe sahip Lanzuk’un iddialarına göre şirket, Galaxy S27 serisini Ocak 2027’nin başlarında tanıtmayı hedefliyor. Yani direkt yeni yılın ilk birkaç haftasında yeni amiral gemisi Samsung telefonların geldiğini görmemiz muhtemel.

Bu durum, son yıllardaki Galaxy S25 ve Galaxy S26 modellerinin lansman tarihlerine kıyasla birkaç hafta daha erken bir takvime işaret ediyor. Hatırlanacağı üzere Samsung, Galaxy S21 modelini 14 Ocak 2021’de duyurup 29 Ocak 2021’de satışa sunmuştu.

Takip eden yıllarda Galaxy S22 serisi **9 Şubat 2022’**de duyurulup 25 Şubat 2022’de, Galaxy S23 serisi 1 Şubat 2023’te duyurulup 17 Şubat 2023’te, Galaxy S24 serisi 17 Ocak 2024’te duyurulup 24 Ocak 2024’te, Galaxy S25 serisi 22 Ocak 2025’te duyurulup 3 Şubat 2025’te ve son olarak Galaxy S26 serisi 25 Şubat 2026’da duyurulup 6 Mart 2026’da piyasaya sürülmüştü. Yani ocak başı son birkaç yıla kıyasla oldukça erken.