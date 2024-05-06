Cybertruck, resmen Türkiye'ye geldi. Videoyu paylaşan Doğan Kabak'ın aktardığına göre araç, sadece aktarma için ülkemize giriş yaptı.

Tesla’nın sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken elektrikli kamyoneti Cybertruck, geçen yılın sonlarından beri Kuzey Amerika’da yollardaydı. Yakın zamanda ise önemli bir gelişme yaşanmıştı. Şirket, Cybertruck için Avrupa ve Orta Doğu’da turlar düzenleyeceğini ve otomobili tanıtacağını belirtmişti.

Aslında geçen hafta çıkan bilgilerde Avrupa turunda Türkiye’nin yer almayacağı görülmüştü. Tesla Türkiye’nin ise bunun için devreye girdiği ve aracı ülkemize getirmeye çalıştığı ifade edilmişti. Bu konuda henüz bir gelişme yaşanmamışken araç Türkiye'de görüldü.

Cybertruck Türkiye’de böyle görüntülendi

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Aslında Cybertruck’ın görüntüleri ilk olarak dün ortaya çıktı. Sosyal medyadan gelen paylaşımlarda, aracın İstanbul Havalimanı’nda görüldüğü belirtildi ve bir video paylaşıldı. Ancak bir doğrulama gelmemişti. Bugün gelen bilgiler, gerçekten ülkemize giriş yaptığını ortaya koydu.

Otomobil içerikleriyle tanıdığımız Doğan Kabak, hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Cybertruck’ın Türkiye’ye geldiğini doğruladı. Kabak, “Tesla Cybertruck ülkeye giriş yaptı.” ifadeleriyle paylaştığı videoda otomobilin yakından görüntülerini bizlerle buluşturdu.

Maalesef aktarma için geldi

Kabak'ın açıklamasına göre araç, Türkiye'de sergilenmek için getirilmedi. Bunun yerine sadece başka ülkeye aktarma için Türkiye'ye geldi: "Tesla Cybertruck gümrüğe iniş yaptı. Fakat aktarma için geldi, başka ülkeye gidiyor." Yani muhtemelen Tesla'nın kararı şimdilik devam ediyor ve Cybertruck'ın 2 aylık Avrupa ve Orta Doğu turunda Türkiye'ye hâlâ yer almıyor..

Peki Cybertruck ülkemize gelse fiyatı ne kadar olurdu?