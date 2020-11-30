Samsung'un yeni bir konum takip cihazı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. EI-T5300 model koduna sahip cihazın "Galaxy Smart Tag" olarak isimlendirileceği bilinirken, ürünün muhtemelen UWB teknolojisiyle çalışacağı düşünülüyor. Galaxy Smart Tag'in ne zaman çıkacağı ise şu an için bilinmiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni bir ürün üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. "Galaxy Smart Tag" olarak isimlendirilen bu ürünün, kayıp ürünleri bulmaya odaklandığı ifade ediliyor. Ancak Endonezya Telekom Sertifikasyonu'nun verilerinde ortaya çıkan ürünün ortaya çıkış tarihi, oldukça manidar. Çünkü bir süredir ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın da "AirTags" isimli benzer bir ürün üzerinde çalıştığı zaten biliniyor.

Aslına bakacak olursak Samsung, geçtiğimiz yıllarda böyle bir ürünü zaten duyurmuştu. "SmartThings Tracker" isimli ürün, sahip olduğu LTE desteğiyle ürünlerin kaybolmasını engelliyordu. "EI-T5300" model koduna sahip yeni ürün de SmartThings Tracker'a çok benzeyecek gibi görünüyor. Ancak yeni ürün, muhtemelen eskisine göre çok daha gelişmiş teknik özelliklere sahip olacak.

SmartThings Tracker işte böyle görünüyordu

Samsung, yaklaşmakta olan takip cihazıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu ürün, sadece LTE ve GPS'ten çok daha fazlasını sunacak. Örneğin Samsung'un yeni ürününde ultra geniş bant (UWB) desteği sunulabilir. Bu da Galaxy Smart Tag'in oldukça hassas konum verisi sağlayacağını düşündürüyor.

Samsung Galaxy Smart Tag'in çıkış tarihi bilinmiyor. Ancak beklentiler, bu ürünün Galaxy S21/30 ailesiyle birlikte duyurulacağı yönünde. Üstelik şirket, bu zamanlamayla birlikte muhtemelen Apple'ın AirTags'ine de dişli bir rakip olarak ortaya çıkacak. Tüketicilerin hangi markanın konum takibi yapan ürününe daha fazla ilgi göstereceğini ise zaman gösterecek.