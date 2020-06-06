Sertifikasyon verilerinin paylaşıldığı yeni akılı saat Galaxy Watch 3'ün bazı özellikleri ortaya çıktı. Ekran boyutu ve hücresel veri desteği sunacak modellerinin olacağı gibi ayrıtılar paylaşıldı. Vietnam'da üretilecek saat, suya karşı da dayanıklı olacak.

Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, yeni akıllı saati Galaxy Watch 3’ü duyurmak için hazırlanıyor. Bazı Galaxy Watch 3 özellikleri, FCC’de (Federal Communications Commission) kısa bir süre önce ortaya çıktı. Ortaya çıkmayan şey ise model numarasıydı.

NBTC’de (National Broadcasting and Telecommunications Commission) ortaya çıkan son verilere göre, artık Samsung’un duyuracağı amiral gemisi akıllı saat modeli hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğumuzu belirtelim.

Samsung Galaxy Watch 3, NBTC’nin internet sitesinde ortaya çıktı

NBTC sertifika görüntüsünden anlayacağımız üzere SM-RF855F model numaralı Samsung Galaxy Watch 3, 41 mm ekranla gelecek. Sertifika aynı zamanda yeni gelecek olan akıllı saat modelinin SIM kart destekleyeceğini açıklıyor. SIM kart ile birlikte, akıllı saatin çevrimiçi kalması için herhangi bir akıllı telefon veya Wi-Fi bağlantısına gerek kalmayacak.

Önceki sertifikalar bize Galaxy Watch 3’ün 41 mm ve 45 mm boyutunda iki farklı ekranla geleceğini belirtmişti. NBTC paylaşımlarıyla, 41 mm ekranlı bir modelin geleceği neredeyse kesinleşti diyebiliriz. Camı, Corning Gorilla Glass tarafından korunan saat, 5 ATM’lik suya karşı dayanıklı olarak gelecek. Son olarak MIL-STD 810G standartlarının desteklendiğini de ekleyelim.

Paylaşılan sertifikasyon verilerine bakacak olursak Samsung Galaxy Watch 3’ün Vietnam’da üretildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca yeni akıllı saat 5 W kablosuz şarj teknolojisini destekler nitelikte. Hücresel veri desteği sunacak olan model (SM-R855) ile, hücresel veri desteği sunmayan modeller de (SM-R840 ve SM-R850) satışa sunulacak.