Samsung Galaxy Z Flip2, Galaxy S21 Serisinden Sonra Gelecek

Paylaşılan yeni bir rapora göre Samsung'un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip2, Galaxy S21 serisinden sonra tanıtılacak. Raporda cihazın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden önce gelmeyeceği iddia ediliyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, katlanabilir cihazlarda yeni bir tasarıma geçiş yaptığı akıllı telefonu Galaxy Z Flip'i geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Dikine katlanabilir yapısıyla dikkat çeken akıllı telefon, şubat ayındaki UNPACKED etkinliği kapsamında Galaxy S20 ailesiyle birlikte ilk kez gösterilmişti.

Daha önceki raporlar, serinin ikinci cihazı Galaxy Z Flip2'nin tıpkı önceki cihazda da olduğu gibi Galaxy S21 ailesiyle birlikte tanıtılacağını iddia ediyordu. Ancak TheLec'in son raporuna göre akıllı telefon, Galaxy S21 ailesinden daha sonra tanıtılacak. Öte yandan yeni Galaxy S serisi modelleri ise planlandığı gibi önümüzdeki yılın başlarında düzenlenecek olan etkinlikte gösterilecek.

Galaxy Z Flip2, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden sonra gelecek:

İddiaların kaynağı, yeni Galaxy Z Flip2'nin tanıtımı için net bir tarih vermese de önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden önce gelmeyeceğini belirtiyor. Bu noktada daha önceki bir iddiada Samsung Galaxy Z Flip2'nin önümüzdeki yaza kadar erteleneceğini iddia edilmişti.

Bu iddiaların yanı sıra sektöre yakın kaynaklar, Samsung'un katlanabilir ürün serisini önümüzdeki yıl genişletmesini bekliyor. Bu noktada kaynaklardan biri Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold'un halefi olacak modellerin doğrulandığını, bunlara ek olarak şirketin katlanabilir ürün serisine 3 model daha ekleyeceğini söylemişti. Buradan yola çıkarak Güney Koreli şirketin gelecek sene 5 model çıkaracağını varsayabiliriz.

1300 dolar (10.185 TL + vergiler) seviyesinde bir fiyat etiketine sahip olması beklenen Galaxy Z Flip'le ilgili daha önce sızdırılan özellikler arasında 120 Hz Dinamik AMOLED ekran, sekiz çekirdekli Exynos 2100 yonga seti, 8 GB RAM ve 15 W hızlı şarj destekli 3.300 mAh'lik batarya bulunuyor.