PlayStation 5, Her Kupanın Kilidi Açıldığında Ses Kaydediyor

Sony'nin geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in yeni bir özelliği daha ortaya çıktı. Bir Reddit kullanıcısının yaptığı paylaşıma göre konsol, oyunlarda her kupanın kilidini açtığınızda sesinizi kaydediyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i geçtiğimiz günlerde tüm dünyada piyasaya sürdü. Stoklar kısa bir süre içerisinde tükense de PlayStation 5'i satın almayı başarabilen bazı şanslı oyuncular, yeni nesil konsolun özelliklerini deneyimleme fırsatı yakaladı.

Bu noktada PlayStation 5'in çoğu özelliği kullanıcılarla paylaşılmış olsa da bir Reddit kullanıcısı, daha önce bahsedilmeyen bir özelliği keşfettiğini duyurdu. Reddit kullanıcısının paylaşımına göre konsolun kontrolcüsü DualSense, oyunlarda her kupanın kilidi açıldığında oyuncuların sesini kaydediyor.

PlayStation 5, her kupanın kilidi açıldığında sesinizi kaydediyor:

Buradaki videoda da görebileceğiniz üzere PlayStation 5, Demon's Souls oyununda bir kupanın kilidini açan Reddit kullanıcısının zafer çığlığını kayıt altına aldı. Bu video her ne kadar masum olsa da sesinizin kaydedildiğini bilmemek, bazı anlarda can sıkıcı olabilir zira bu anlarda bazılarımız oldukça heyecanlanabilir ve beklenmedik tepkiler verebiliriz.

Öte yandan oyunlardaki en önemli anları kaydetme fikri kulağınıza hoş geliyorsa tıpkı bu Reddit kullanıcısı gibi bu anları sesinizle birlikte kayıt altına alarak bir klip oluşturabilir, daha sonrasında bu klibi arkadaşlarınızla ya da takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.

PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense'in mikrofonu varsayılan olarak açık bir şekilde geliyor. Dilerseniz bu özelliği Ayarlar bölümünden kapatabilir ya da açık tutmaya devam ederek daha sonra izleyecek birçok anı oluşturabilirsiniz.

Peki, siz PlayStation 5'in bu özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Daha önce böyle bir özelliğin varlığından haberiniz var mıydı? Düşüncülerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilir, bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için sitemizi takip edebilirsiniz.