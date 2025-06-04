Samsung, Galaxy Z Fold7 ile ilgili ilk kısa tanıtım videosunu resmen yayımladı. Bu video, telefonla ilgili çok bir bilgi göstermiyor ancak beraberindeki makale, kafaları karıştırmayı başarmış durumda.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çok yakında duyuracağı katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Z Fold7 ile ilgili önemli bir adım attı. Şirket, yaklaşmakta olan telefonunun ilk kısa tanıtım videosunu resmen yayımladı. Samsung, konuyla ilgili açıklamasında kafaları karıştırmayı başardı.

Samsung'un paylaştığı videoda, Galaxy Z Fold7 ile ilgili çok büyük bir detay göremiyoruz. Ancak şirket, hazırladığı makalede "Ultra" vurgusu yapıp duruyor. Tüketicilerin taleplerinin çok net olduğunu belirten şirket, Galaxy ailesinin bir sonraki adımının, günlük etkileşimleri bir üst seviyeye taşımak için sanat ve mühendisliği kusursuz bir şekilde harmanlayan bir deneyim sunmak olacağını söylüyor.

İşte Samsung'un Galaxy Z Fold7 için paylaştığı ilk tanıtım videosu

"Ultra'nın Yeni Bölümüyle Tanışın" başlıklı makalede, yaklaşmakta olan telefonun adından hiç bahsedilmiyor. Hâl böyle olunca Samsung, kafalarımızı karıştırmış durumda. Çünkü burada bahsedilen telefon, Galaxy Z Fold7 Ultra veya Galaxy Z Fold Ultra ismiyle gelebilir gibi görünüyor.

Samsung, şaşırtıcı olmayan bir şekilde yapay zekâ vurgusu da yapıyor. Kullanıcılara kusursuz bir yapay zekâ entegrasyonu sunulacağından bahseden Samsung, kullanıcıların "Galaxy Ultra"dan bekledikleri her şeyin bu telefonda mevcut olacağını söylüyor. Temmuz ayında gerçekleştirilmesini beklediğimiz Galaxy Unpacked etkinliği, bu telefonla ilgili tüm merak ettiklerimizi gözler önüne serecek.