Samsung, resmi olarak ilk kez CES 2019'da gün yüzüne çıkacak olan yeni oyuncu, genel amaçlı ve içerik üreticisi monitörlerini duyurdu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, farklı amaçlar için özel olarak tasarlanan üç yeni monitörünü tanıttı. Space Monitor adlı ilk model, modern ve minimalist bir monitör isteyenler için geliştirilirken; CRG9, daha iyi bir oyun deneyimi isteyenleri hedefliyor. Son model olan 4K UHD Curved ise genel olarak içerik üreticileri için tasarlanmış durumda.

Space Monitor, kullanılmadığı zamanlarda kolay bir şekilde toplanabilecek şekilde tasarlandı. 27 inçlik modeli QHD, 32 inçlik modeli ise 4K UHD çözünürlüğe sahip olan monitör, neredeyse çerçevesiz tasarımı ile oldukça iyi bir görüntü deneyimi sunuyor. Ayrıca monitörün bağlı olduğu Samsung Zero Height Adjustable Stand, HDMI kablolarının çirkin görüntüsünü engelliyor.

Samsung CRG9 ultra geniş oyun monitörü ise standardın üzerinde bir oyun deneyimi isteyenler için geliştirildi. 32:9 formatında 49 inçlik bir monitör olan Samsung CRG9, AMD Radeon FreeSync 2 HDR teknolojisi desteği ile birlikte 120Hz yenileme hızı, 4ms tepki süresi sunuyor. QHD çözünürlük sunan monitörün 1000nit parlaklığı bulunuyor.

Son model olan Samsung UR59C 32 monitör, içerik üreticileri için muhteşem özellikler sunuyor. 2,500:1 kontrasta sahip olan bu monitör, 4KM UHD çözünürlüğü, üç tarafı çerçevesiz yapısı ve 1500R eğriliği ile mükemmele yakın bir görsel deneyim sunuyor. Samsung, bu üç monitörü CES 2019 sırasında sergileyecek.