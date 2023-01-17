Samsung, Galaxy S23 Ultra'da kullanılması muhtemel yeni kamera sensörü ISOCELL HP2'yi tanıttı. 200 MP çözünürlük sunan kamera sensörü, dikkat çekici özelliklere sahip.

1 Şubat'ta 2023 model amiral gemisi telefonu Galaxy S23'ü tanıtacak olan Samsung'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, üst düzey telefonlarda kullanılacak dediği yeni kamera sensörü ISOCELL HP2'yi resmen tanıttı. 200 MP çözünürlük değerine sahip olan sensör, dikkat çeken teknik özelliklere sahip.

Samsung ISOCELL HP2, 1/1,3 inç boyutlu bir sensör olarak karşımıza çıktı. Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan 108 MP'lik sensörlerin 1/22 inç boyutu, Samsung'un yeni sensörünün daha küçük bir yapıda olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak bu sizi yanıltmasın. Samsung, geliştirdiği sensör küçük boyutlara sahip olsa da performans olarak beklentileri aşacağını ifade ediyor.

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Otomatik odaklama, her zamankinden çok daha hızlı gerçekleşecek!

Samsung'un açıklamasına göre Samsung ISOCELL HP2, bugüne kadarki en iyi ve en hızlı kamera sensörlerinden bir tanesi olacak. Özellikle de otomatik odaklama işlevi, her zamankinden çok daha hızlı yapılacak. "Super QPD" olarak isimlendirilen bir teknoloji ile donatılan ve 200 milyon adet pikselin tamamının odaklama yapabileceğini açıklayan Samsung'a göre ISOCELL HP2, loş ışıkta bile hızlı odaklama yapacak.

TetraPixel teknolojisi ile ortam ışığına göre çözünürlük sunulacak

Samsung ISOCELL HP2'deki etkileyici özelliklerden bir tanesi de TetraPixel. Geçmişten tanıdığımız teknoloji, sensördeki piksellerin gruplar haline getirilip, ortam ışığına uygun olacak şekilde en kaliteli görüntünün sunulmasını sağlıyor. Samsung, ISOCELL HP2'nin 200 MP'ye ek olarak, TetraPixel ile 50 MP ve 12,5 MP çözünürlük sunabileceğini ifade ediyor. 8K video çekimleri sırasında ise 50 MP moduna geçecek olan Samsung ISOCELL HP2, profesyonel çekimlere olanak tanıyacak. Bu mod, geniş açı desteği sunacak.

Soluk fotoğraf sorunu tarihe gömülüyor

Samsung ISOCELL HP2, D-VTG olarak isimlendirilen bir teknolojiye de sahip. Bu teknoloji, ortam ışığının çok yüksek olması durumunda meydana gelen "soluk fotoğraf" sorununu çözecek gibi görünüyor. Samsung'a göre D-VTG ile piksel kapasitesi yüzde 33 civarında artırıldı. Bu da parlak ortamdaki aşırı pozlama durumunu azaltacak ve solukluğu olmayan, daha canlı görüntüler sunacak.

Samsung'un açıklamasına göre ISOCELL HP2, an itibarıyla seri üretime geçmiş durumda. Bu önemli bir bilgi zira Samsung Galaxy S23 Ultra, muhtemelen bu kamera sensörünü kullanacak. Telefonun piyasaya sürülmesi ile kamerasının neler sunacağını hep birlikte göreceğiz.

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