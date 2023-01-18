Samsung'un önümüzdeki haftalarda tanıtacağı Galaxy S23 serisinden yepyeni görüntüler paylaşıldı. Paylaşılan görüntüler, kamera çerçevesinin kaldırılacağını bir kez daha gözler önüne serdi. Görünen o ki Samsung, Galaxy S23'te bugüne kadarki en sade tasarımlarından birine yer verecek.

1 Şubat'ta gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğinde resmen tanışacağımız Galaxy S23 serisi ile ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı. Samsung'un lansmanda göstereceği basın görselleri resmen sızdırıldı. Böylelikle Galaxy S23 ailesinin tasarımlarıyla ilgili tüm detaylar gün yüzüne çıkmış oldu.

Aslına bakacak olursak Galaxy S23 ailesinin tasarımları genel olarak belli olmuştu. Sızdırılan basın görselleri, bugüne kadarki sızıntıların doğruluğunu gözler önüne sermiş oldu. Gelin hep birlikte, Galaxy S23 basın görsellerine yakından bakalım.

Samsung Galaxy S23 serisinin tanıtımında kullanılacak genel görsel!

Paylaşılan ilk görüntüde, ailenin tüm üyelerini birlikte görüyoruz. Galaxy S23 ile Galaxy S23+'ın aynı, Galaxy S23 Ultra'nın ise daha gösterişli bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Galaxy S23 Ultra, Galaxy Note serisinin mirası köşeli tasarımını sürdürüyor.

Samsung Galaxy S23 Ultra tanıtımında yer alacak görüntüler şöyle olacak:

Bir başka görüntüde ise Galaxy S23 Ultra'nın oyun performansının öne çıkarılacağını görüyoruz.

Samsung Galaxy S23 Ultra'nın fark yaratacak bir diğer özelliği de kamera performansı olacak. Samsung, bu durumu şu görselle ön plana çıkaracak:

Samsung Galaxy S23+ için hazırlanan bir basın görseli ise şöyle:

Tıpkı diğer modellerde olduğu gibi Galaxy S23+'ta da Samsung'un kulaklık ve akıllı saatleriyle olan entegrasyonlarına atıfta bulunulacak.

Galaxy S23'ün basın görselinde ise uyku takibi özelliği ön plana çıkarılıyor!

Galaxy S23 için hazırlanan basın görselinde, Galaxy Watch akıllı saatin uyku takip özelliğine atıfta bulunuluyor...

Samsung Galaxy S23 ailesinin eskiden paylaşılan görüntüleri:

Akıllı telefon dünyasının popüler sızıntı kaynaklarından olan Roland Quandt, Galaxy S23'ün resmi basın görsellerini sızdırmayı başarmıştı. Fotoğraflara baktığımızda, Galaxy S23 ailesinde kamera çerçevesi olmayacağını artık çok net bir şekilde görüyorduk.

Paylaşılan görseller, Galaxy S23 kamera çıkıntılarının minimal düzeyde olacağını gözler önüne seriyor. Ayrıca Samsung Galaxy S23 ile ilgili daha eski sızıntılarda da görüldüğü gibi telefonun dört farklı renk seçeneği olacak.

Geçtiğimiz dönemlerde Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra modellerinin arka kamera kurulumları ve tasarımlarını gözler önüne seren paylaşımlar da yapılmıştı. Galaxy S23 ve S23+, birbiriyle neredeyse aynı tasarımı taşıyacak.

Galaxy S23 ve S23 Ultra böyle gözükecek:

Galaxy S23 ve S23+

Galaxy S23 Ultra

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliği 1 Şubat saat 21:00'de gerçekleştirilecek. Etkinlikte, bu telefonları tüm detayları ile tanıyacağız.

Ön kayıt kampanyasından faydalanmak isterseniz:

Samsung Galaxy S23 ailesinin tüm özellikleri için: