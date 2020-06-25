Samsung, Kağıt Bardaktan Oyuncu Monitörü Yaptı (Video)

Samsung'un 1000R kavisli oyuncu monitörleri Odyssey G7 ve Odyssey G9, bir kağıt bardak sanatçısına ilham verdi. Şirket ile sanatçı Soo-min Kim arasında yapılan iş birliğinin sonucunda da oyuncu monitörleri kağıt bardaklara taşındı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bundan yaklaşık altı ay önce iki yeni oyuncu monitörü duyurdu. Odyssey G7 ve Odyssey G9 olarak isimlendirilen bu oyuncu monitörleri, kavisli ve şık tasarımlarının yanı sıra, teknik özellikleriyle de oyuncuları mest etmişti. Şimdiyse bu oyuncu monitörleri, bir kağıt bardak sanatçısı olan Soo-min Kim'e ilham verdi.

Samsung'un oyuncu monitörleri, 1 ms gecikme süresine sahip. 1000R gibi yüksek bir kavis oranına sahip olan monitörler, 240 Hz ekran yenileme oranıyla oyunseverleri kendine hayran bıraktı. Ayrıca Odyssey G9, 49 inçlik devasa boyutuyla da benzersiz bir oyun deneyimi sunuyor. Samsung'un bu eşsiz oyuncu monitörleri, artık kağıt bardaklar üzerinde tasarlanabiliyor.

Samsung Odyssey G9 oyuncu monitörü

Samsung'un PR çalışmaları konusunda ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bu PR çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen şirket, ünlü kağıt bardak sanatçısı Soo-min Kim ile bir iş birliği yaptı. Bu iş birliğinin sonucunda da pek çok oyunseverin hayranlıkla baktığı Odyssey G7 ve Odyssey G9 monitörleri, kağıt bardaklar üzerinde yeniden tasarlandı.

Samsung'la Soo-min Kim ortaklığında hazırlanan tasarımlar, şirketin resmi YouTube hesabından paylaşıldı. Sizlerle az sonra paylaşacağımız bu video, oluşturulan tasarımların en ince detaylarını bile ortaya koyuyor. Yani söz konusu videoyu izledikten sonra yeteneğiniz varsa sizler de Samsung'un oyuncu monitörlerini kağıt bardaklara taşıyabilirsiniz.

Soo-min Kim tarafından oluşturulan kağıt bardak tasarımları